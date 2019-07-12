金在中自爆「今年一定要結婚」！　另一半就在身邊：錯過就要等10年

記者古靜兒／綜合報導

南韓不老男團JYJ成員金在中自上個月參與闊別10年回歸的南韓綜藝節目《戀愛的滋味2》，成為節目主持班底後，眾人對他的感情生活也十分好奇。在最新一集中他自曝說今年一定要結婚，令大家相當期待能夠擄獲男神心的另一半到底是誰。

▲舞台上帥氣逼人的金在中，節目上獨特又有魅力的主持讓網友紛紛直呼好可愛。（圖／翻攝自Facebook／JYJ）

《戀愛的滋味2》是一檔戀愛觀察的節目，金在中在攝影棚和其他主持人將會一同觀察出演節目的藝人與理想型見面、談戀愛的過程。專屬金在中親和又幽默的魅力以及搞笑的主持功力，令許多觀眾都覺得他在節目中表現得相當亮眼，同時感情生活也被眾人關心。

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節目最新一集播出了其中一對被觀察情侶檔一同去塔羅占卜的片段，攝影棚的大家也被主持人之一的朴娜萊問到最近有沒有為自己占卜運勢，金在中則自曝了他的占卜狀況：「我最近也去了塔羅占卜，占卜師告訴我如果今年不結婚，就要等到10年後才可以結了。」

▲金在中參與《戀愛的滋味2》自曝今年內要結婚。（圖／翻攝自Facebook、Instagram／JYJ、jj_1986_jj）

男神此話一出，朴娜萊當下犀利地說：「占卜結果其實就顯示你已經準備好遇到要結婚的人選了啊！」甚至還推薦他才應該要出演該節目，多認識其他人，增加交往的機會。金在中也說到，占卜師告訴他對的人已經在身邊，害羞的模樣讓網友直呼好可愛。

已經33歲的金在中出道至今鮮少傳出緋聞，究竟能否在即將結束的2019年終結單身，未來5個月內相信粉絲都抱著既期待又怕受傷害的心情靜觀其變。

▲舞台上與節目上都有不同魅力的金在中。（圖／翻攝自Facebook／JYJ）