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歌手曝表演放鬆秘訣！　柯家洋「一瓶酒傳下去」回來空了

記者盧薇淩／台北報導

瑞瑪席丹（Rima）將於13日舉辦「你 知不知道」演唱會，演唱會前夕公司特地邀請南瓜妮歌迷俱樂部主唱柯家洋現身，送上靈芝白首烏雞湯與蛤蜊雞湯，讓她補充元氣，並預祝演唱會順利成功。柯家洋同時也傳授幾招撇步，讓緊張大師Rima不緊張，包含演出前半小時喝能量飲料，或是演出時帶酒上台，讓大家表演更放鬆。

▲▼瑞瑪席丹彩排柯家洋探班 。（圖／愛貝克思）

▲瑞瑪席丹彩排，柯家洋探班 。（圖／愛貝克思）

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將在周末開唱的瑞瑪席丹心情感覺既興奮又緊張，讓她演唱前焦慮症又犯，總擔心自己會不小心唱破音、擔心自己的表現會對不起買票進場的粉絲朋友們。在旁的柯家洋一派輕鬆說：「破音沒有關係，甚至有些歌破音聽起來很性感！真的不要給自己太大的壓力，就是放輕鬆地去表演。」

柯家洋透露，最近有看到Rima的社群網站，發現她最近時不時會想太多，讓自己焦慮，在這邊就跟Rima分享一些自己克服表演焦慮跟不安的小撇步，通常會在演出前半小時喝能量飲料，上台時團員們會帶瓶酒上台，讓大家表演時更放鬆，「曾經有過一次台上台下都放太鬆了！酒不小心帶太大瓶喝不完，就分台下觀眾一起喝，沒想到最後回到台上竟然是個空瓶，粉絲們還替我們取了個『微醺樂團』的外號！」

▲▼瑞瑪席丹彩排柯家洋探班 。（圖／愛貝克思）

▲柯家洋傳授在舞台上放鬆秘訣 。（圖／愛貝克思）

Rima還說：「每次表演看著台下觀眾在喝水或聊天，就想說他們是不是覺得表演很無聊、不好看，想到這個就又會開始焦慮！」一旁柯家洋經紀人透露，樂團有個「聚焦撩妹招」，柯家洋笑說：「不是撩妹招，其實就是在台上先找到聚集在控台附近的粉絲，表演時眼神不時望向對方，而且是眼神對粉絲放電。粉絲就會認為我們是專門對著他唱的，粉絲的目光就會聚焦在表演者身上，就沒空做別的事了！不過Rima不需要放電啦！」

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