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《玩很大》深夜幕後「催淚心聲」！用肝燃燒熱情　網鼻酸：辛苦了

記者李玟儀／綜合報導

成功的男人背後有個偉大的女人，而成功的節目背後也有偉大的工作人員，這些總是挑燈夜戰的工作人員沒有鎂光燈的簇擁、沒有享受過最直接的歡呼，他們的心聲有誰知道？《綜藝玩很大》特別錄製幕後直擊，讓觀眾一窺幕後狀況，而這其實只是工作的冰山一角。

▲▼《玩很大》幕後工作人員心聲。（圖／翻攝自臉書／綜藝玩很大）

▲▼《玩很大》幕後工作人員心聲。（圖／翻攝自臉書／綜藝玩很大）

▲▼《玩很大》幕後工作人員心聲。（圖／翻攝自臉書／綜藝玩很大）

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《玩很大》官方臉書剪輯一段影片，取名為「幕後JB事」，讓人看了會心一笑。這支影片中沒有明星大咖，只有埋頭整理行李的工作人員，大量的行李箱、包裹幾乎塞滿一半的室內空間，但紅隊的Boss說，這次的數量已經算少的了。

菜鳥工作人員一邊整理行李一邊協助拍攝，他拿著手持式秤重器一一測量行李重量，這些大行李箱中內裝著出一趟外景要用的道具，光是一箱就逼近20公斤，還不包含放在牆邊、遊戲關卡要用到的大桌子，以及裝在包包裡面的小道具，林林總總加起來粗估282.16公斤，菜鳥仔強調：「這次行李真的算是滿少的啦！」

▲▼《玩很大》幕後工作人員心聲。（圖／翻攝自臉書／綜藝玩很大）

▲▼熬夜是日常。（圖／翻攝自臉書／綜藝玩很大）

▲▼《玩很大》幕後工作人員心聲。（圖／翻攝自臉書／綜藝玩很大）

計算過程中，工作人員看了下時間已經將近午夜12點，菜鳥仔說：「12點其實算滿小case，（最晚）有時候會到凌晨2、3點或是4、5點。」基本上算是用肝在燃燒對節目的熱情。

▲▼《玩很大》幕後工作人員心聲。（圖／翻攝自臉書／綜藝玩很大）

▲《玩很大》幕後工作人員心聲。（圖／翻攝自臉書／綜藝玩很大）

雖然累歸累，但菜鳥仔說：「也滿享受的，因為是自己喜歡做的事情。」儘管過程充滿血淚，但他很正面：「這是工作必經之路。」如同所有幕後人員、上班族一樣，在這條不輕鬆的道路上，痛並快樂著繼續堅持前行。

 

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