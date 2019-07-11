記者張筱涵／綜合報導

由韓星勝利投資的夜店Burning Sun在1月時爆出負面新聞，遭控性侵、吸毒和名義上是夜店實際上卻是性招待場所等，牽扯出警政界貪污和鄭俊英偷拍等事件後，南韓民眾也特別透過青瓦台請願要求警察要查得徹底。韓警署長閔鉀龍（민갑룡）當時特別成立Burning Sun搜查小組，10日正式對外做出調查結果說明。

▲閔鉀龍親自對外界報告調查結果。（圖／翻攝自대한민국청와대YouTube）

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南韓青瓦臺網站出現了「請調查在Burning Sun VIP房裡面的6個人」的請願，主要請願內容是希望警方能夠針對媒體報導的6名VIP對下藥女生們後性侵的事件進行調查，短時間內就有21萬3327人同意和支持，南韓警方也特別成立搜查小組，而閔鉀龍10日第一次對此案做出公開的正面回應。

▲21萬3327人支持調查Burning Sun案件。（圖／翻攝自대한민국청와대YouTube）

閔鉀龍：「集結全部警察的力量調查結果，包含利用藥物性侵和非法拍攝影片的161名嫌疑人（34人拘留），調查了非法持有或吸食毒品者共3994名嫌疑犯，其中有920人遭到拘留。韓警也有特別針對當時傳出的VIP房影片中出現的客人和夜店職員進行調查，也調查了夜店內廁所的非法拍攝和散布至國外的42名嫌疑犯（3人拘留）。」

不過在這一連串調查都只有拘留而未起訴後，閔鉀龍表示：「在調查過程中，未確認到媒體報導中提及的性侵和吸毒事實。」另外，他也針對江南警局勾結腐敗案表達了根除的意志，因為在如此糟糕的事情爆發後人民對警方的信任度已經降到最低，最後補充說道：「我們會虛心接受國民隊調查結果的批判和指教。」

▲閔鉀龍說調查結果未確認媒體報導的VIP房性侵和吸毒事實。（圖／翻攝自대한민국청와대YouTube）

南韓民眾對這樣的結果都感到相當不滿，「你直接下台吧」、「看起來毫無誠意只是草草了事」、「果然Burning Sun案不能給警方調查，看看勝利還在外面就知道了」、「你要我們相信這些屁話嗎？這根本不可信啊，完全不相信，原因是什麼你最懂」。

▼버닝썬 VIP룸 6인 수사 청원답변 공개 with 민갑룡 경찰청장。（影片／取自대한민국청와대YouTube，如遭刪除請見諒）