《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

記者劉宜庭／綜合報導

韓星金鍾國全身上下都是肌肉，卻有反轉的溫柔嗓音，雖然日前在《Running Man》中，不停跟隊友宋智孝被送作堆，但其實他出道以來，鮮少有緋聞，沒想到近來南韓演藝圈內卻盛傳一項消息，消息直指他在洛杉磯（LA）有女友、甚至還有了孩子，一連串謠言如雪球般越滾越大，他對此則相當無奈。

▲金鍾國除了熱愛健身，另外一項興趣就是去LA旅遊。（圖／翻攝自金鍾國Instagram）

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金鍾國除了熱衷於健身之外，過去在節目上，不止一次提到對於L.A.的熱愛，約1年前在《Running Man》中，進行快問快答時，被哈哈逼問為何這麼常去LA玩？一向嚴謹的他，當時竟語出驚人：「我在LA有個被藏起來的女兒！」不過他接著也補充說道：「如果真的有女兒的話就好了，那我就天天去LA！」

沒想到，當時的一番玩笑話，一直延續到現在還有人相信。在最新播出的《RM》中，女團Apink成員娜恩提到偶爾會跟金鍾國聯繫，對方也曾約她去LA，眾人聽完立刻轉頭笑虧金鍾國「不是去健身房就是去LA」。這時，全昭旻突然爆料，「我在LA的哥哥打電話問我：『鍾國哥在LA有女朋友嗎？為什麼在這裡的所有人都說鍾國哥經常來LA、有女朋友？』」

▲演藝圈盛傳有關金鍾國在LA的傳聞。（圖／翻攝自愛奇藝）

這時，哈哈接續1年前的玩笑話，幽默笑說：「不是，這次是因為女兒放暑假。」讓金鍾國面露無奈，隨即站起身來盯著哈哈嘆回，「因為你，有很多人真的都以為那樣！ 」不僅如此，就連Apink初瓏也坦言，曾經聽過類似謠言，「聽說有孩子了。」令金鍾國傻眼笑說，「孩子嗎？我嗎？在LA？」主持人劉在錫則笑虧，「你看看，我們經常聽到，都要懷疑了。」

▲就連Apink初瓏也曾聽過類似謠言，金鍾國超傻眼。（圖／翻攝自愛奇藝）