ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

記者劉宜庭／綜合報導

韓星金鍾國全身上下都是肌肉，卻有反轉的溫柔嗓音，雖然日前在《Running Man》中，不停跟隊友宋智孝被送作堆，但其實他出道以來，鮮少有緋聞，沒想到近來南韓演藝圈內卻盛傳一項消息，消息直指他在洛杉磯（LA）有女友、甚至還有了孩子，一連串謠言如雪球般越滾越大，他對此則相當無奈。

▲▼金鍾國群組流出：骨折寫成感冒？　男歌手崩潰：哥哥好可怕（圖／翻攝自金鍾國、DinDin IG）

▲金鍾國除了熱愛健身，另外一項興趣就是去LA旅遊。（圖／翻攝自金鍾國Instagram）

請繼續往下閱讀...

金鍾國除了熱衷於健身之外，過去在節目上，不止一次提到對於L.A.的熱愛，約1年前在《Running Man》中，進行快問快答時，被哈哈逼問為何這麼常去LA玩？一向嚴謹的他，當時竟語出驚人：「我在LA有個被藏起來的女兒！」不過他接著也補充說道：「如果真的有女兒的話就好了，那我就天天去LA！」

沒想到，當時的一番玩笑話，一直延續到現在還有人相信。在最新播出的《RM》中，女團Apink成員娜恩提到偶爾會跟金鍾國聯繫，對方也曾約她去LA，眾人聽完立刻轉頭笑虧金鍾國「不是去健身房就是去LA」。這時，全昭旻突然爆料，「我在LA的哥哥打電話問我：『鍾國哥在LA有女朋友嗎？為什麼在這裡的所有人都說鍾國哥經常來LA、有女朋友？』」

▲《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲演藝圈盛傳有關金鍾國在LA的傳聞。（圖／翻攝自愛奇藝）

這時，哈哈接續1年前的玩笑話，幽默笑說：「不是，這次是因為女兒放暑假。」讓金鍾國面露無奈，隨即站起身來盯著哈哈嘆回，「因為你，有很多人真的都以為那樣！ 」不僅如此，就連Apink初瓏也坦言，曾經聽過類似謠言，「聽說有孩子了。」令金鍾國傻眼笑說，「孩子嗎？我嗎？在LA？」主持人劉在錫則笑虧，「你看看，我們經常聽到，都要懷疑了。」

▲《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲就連Apink初瓏也曾聽過類似謠言，金鍾國超傻眼。（圖／翻攝自愛奇藝）

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

推薦閱讀

《惡吻》12年前「未播片段」翻出！　婚禮3傳統儀式超逼真…網跪了

《惡吻》12年前「未播片段」翻出！　婚禮3傳統儀式超逼真…網跪了

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

韓瑜穿激短熱褲「鳥仔腳乍現」！　網美級全身照PO網被推爆

韓瑜穿激短熱褲「鳥仔腳乍現」！　網美級全身照PO網被推爆

3大「時下嬰兒必備技能」Get！　丁文琪一喊愛你喔…酷比反應融化網

3大「時下嬰兒必備技能」Get！　丁文琪一喊愛你喔…酷比反應融化網

張倫碩摔東西怒罵「你有病啊！」　鍾麗緹尖叫大哭：我受不了了

張倫碩摔東西怒罵「你有病啊！」　鍾麗緹尖叫大哭：我受不了了

深夜路過籃球場「親睹難過一幕」　曹西平動怒開罵了！

深夜路過籃球場「親睹難過一幕」　曹西平動怒開罵了！

陳建州水中「用力拋飛」4歲雙胞胎兒　頭部朝下…網一看全嚇傻！

陳建州水中「用力拋飛」4歲雙胞胎兒　頭部朝下…網一看全嚇傻！

野生DJ SODA打卡故宮！　穿緊身旗袍羞笑：我愛台灣…網暴動求巧遇

野生DJ SODA打卡故宮！　穿緊身旗袍羞笑：我愛台灣…網暴動求巧遇

舒淇罕見頂「齊眉短瀏海」登封面！　網驚認不出：這誰？

舒淇罕見頂「齊眉短瀏海」登封面！　網驚認不出：這誰？

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金鍾國, 洛杉磯, L.A, Running Man

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／大叔好神騎　手足是最溫暖的靠山
  2. 《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子
  3. 專訪／蔡瑞雪綁鉛塊入水險溺斃！搏命演出被封「最美女屍」
  4. 《加油！金順》姜至煥遭緊急逮捕！　「爆性侵A又性騷B」受害者：我們被關在他家…
  5. 楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光
  6. 女粉衝上前激動抓手！　EXO伯賢嚇到愣住⋯影片曝光歌迷全怒了
  7. 蔡詩芸爆懷孕！寬鬆衣藏不住微凸肚　「10mins路程停2次」王陽明貼身護妻
  8. 李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒
  9. 「華航林依晨」祕交王心凌緋聞男　東區深夜狂歡…當街磨蹭肌肉男
  10. 熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366