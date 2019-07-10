《如懿傳》富察皇后變了！董潔演潑辣秘書「醉酒強吻總裁」

記者林奕如／台北報導

董潔在《如懿傳》飾演富察皇后備受關注，在新戲八大《幸福一家人》飾演李立群大女兒，個性獨立、事業心強的女性，甚至有潑辣的演出。而她印象最深刻的情節是和弟弟喝醉酒，強吻王爍（翟天臨 飾）那場戲；以及被王爍第一次表白，在咖啡廳約會時，壓抑不住對男方的喜歡，非常細膩刻化出人物心態。

▲董潔在《幸福一家人》飾演李立群大女兒 。（圖／八大提供）

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戲中她常向父親撒嬌，也備受寵愛，10日接受媒體電訪時笑說，自己私下個性截然不同，從小太早獨立生活，10歲即離開家工作，在父母面前反而會裝大人。談到有場她和李立群在小麵舖的對戲，「我趴在他膝蓋上回憶從前時光，這台詞我調整過，講了自己跟親生父親的生活記憶，像是給爸爸梳頭髮、坐機車父親擔心我睡著…。」只差別在自己個性沒有擅於情感表達。

▲董潔曝光邱澤分享的演戲小秘訣 。（圖／八大提供）

董潔與李立群的合作從《還君明珠》開始，那次她飾演媳婦，這次飾演女兒，她對李老師的感覺就是很少說話，片場一直拿著劇本看，私下對方像是父親一樣很照顧她，兩人不僅聊戲，會建議她未來的戲路類型。此外，他們還會聊茶，因為都愛喝茶，董潔說，李立群將自己珍藏的老茶從台灣寄過來，還寫了一張便籤紙給她。

邱澤劇中飾演她弟弟，董潔覺得他很認真、也很安靜，因為他角色在戲裡面很難演的，所以看到他都是非常專注。兩人有聊起如何將情感運用到戲中，邱澤透露每次不管經驗是痛苦還是開心，他會放進小抽屜，需要某種情緒的時候，就會把情緒記憶抽屜打開，這些話讓她至今印象深刻。