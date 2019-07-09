74歲秦沛驚傳中風…住院封鎖消息！　女兒曬「影片鐵證」打臉

記者陳芊秀／綜合報導

74歲香港資深男星秦沛9日驚傳中風住院，由於有廣告約在身所以消息封鎖中。傳言瞬間震撼娛樂圈，對此他的女兒姜麗文透過IG曬影片澄清：「爸爸很健康。」

▲秦沛驚傳中風住院，為了廣告約封鎖消息。（圖／翻攝自IG／姜麗文）

影片中，秦沛身穿藍色T恤、迷彩風短褲，正在鏡子前做伏地挺身運動。他在健身器材輔助下，先一口氣連做10下，休息片刻後，又再做將近10次，動作相當俐落，也藉此粉碎謠言。女兒姜麗文PO文：「多謝大家關心！爸爸很健康」，同時也以Hashtag「74strong」，強調74歲仍很強壯，打臉假新聞。

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▲外界瘋傳秦沛中風，女兒姜麗文曬運動影片。（圖／翻攝自IG／姜麗文）

據港媒《東網On.cc》報導，秦沛親自駁斥中風傳言：「多謝關心！我好健康！應該有人太無聊。」他早前帶女兒參加陸綜《女兒們的男朋友》，又從泰國拍完戲回家，依舊活躍幕前。

秦沛本名姜昌年，小3歲的弟弟姜大衞也是實力派演員，出身演藝世家，而且能演正派，也能演反派，憑著精湛演技走紅，曾勇奪金馬獎最佳男配角、香港電影金像獎最佳男配角等大獎。

▲秦沛曾帶女兒姜麗文參加陸綜《女兒們的男朋友》。（圖／翻攝自IG／姜麗文）