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「誰超過100斤？」楊超越馬上衝過去！　上磅秤公開體重…臉色秒變

記者李湘文／綜合報導

「火箭少女101」成員楊超越個性耿直，成為綜藝節目喜歡邀請的常客，近日也參加真人秀《瘋狂的麥咭6》，協助小朋友闖關得到寶物。其中一關，他們必須在磅秤上放108斤（54公斤）的東西，楊超越為了過關，毫不猶豫地自己站上去，當場曝光真實體重啦！

▲楊超越真實體重曝光。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲楊超越真實體重曝光。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

▲楊超越看起來並不胖。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

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節目中設計一道關卡「200-？=92」，闖關者必須在磅秤上放東西，得出一個剛好符合「？」的數字。因為總重量需要達到108斤，但現場所有道具都不夠重，小朋友急得喊：「必須來一個重一點的！誰、誰100斤？」楊超越聽完一愣，馬上毫不猶豫地跳起來，也不管要不要隱瞞體重，自己就站上磅秤。

▲楊超越真實體重曝光。（圖／翻攝自微博）

▲楊超越真實體重曝光。（圖／翻攝自微博）

▲楊超越在遊戲中爬上磅秤，公開真實體重。（圖／翻攝自微博）

楊超越一爬到磅秤上，立刻吸引所有人注意，大家都緊盯著秤面數字，最後揭曉體重是102.2斤，相當於51.1公斤。楊超越一聽到這個數字，臉色瞬間變得有些尷尬，但還是破關要緊，趕快招呼其他人再拿一點道具過來，努力湊到108斤，然而最終還是不小心超出一點，沒能達成題目要求的正確數字。

▲楊超越真實體重曝光。（圖／翻攝自微博）

▲楊超越聽到體重「102.2斤」，表情瞬間變尷尬。（圖／翻攝自微博）

這段節目一播出，楊超越的體重便引起網友討論，有人驚訝「這麼重」、「我以為看起來就90多」、「身材這麼好都102，我也就多幾斤」；但也有人指出，楊超越身高將近170，其實已經算正常偏瘦，「這個體重很好很健康」、「剛剛好，再瘦就太瘦了」、「體重不是問題，比例才是問題」。

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