迪士尼童星睡夢中猝逝！　「癲癇發作喪命」得年20歲

記者傅家妤／綜合報導

20歲演員卡麥隆波伊斯（Cameron Boyce）以迪士尼童星身分走紅，因《小潔的保姆日記》、《星光繼承者》系列等影集累積不少人氣，不料7日卻傳出不幸猝逝的消息，家人稍早也已經發出聲明證實，卡麥隆是在睡夢中癲癇發作離世。

▲卡麥隆波伊斯在睡夢中離世。（圖／翻攝自IG／卡麥隆波伊斯）

根據外媒《ABC》電視台報導，卡麥隆波伊斯的家人在6日晚間發聲明證實：「我們極度沉重的心情宣告卡麥隆波伊斯在今天早上離開了我們，他在睡夢中癲癇發作失去生命。」據發言人指出，他其實一直在進行慢性病治療，而癲癇是治療中的副作用，因此他的家人也希望在這段煎熬的時期，外界能給予他們隱私及空間處理卡麥隆波伊斯的後事。

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▲卡麥隆波伊斯逝世的消息讓粉絲震驚不已。（圖／翻攝自IG／卡麥隆波伊斯）

卡麥隆波伊斯9歲參演恐怖電影《兇鏡》出道，2年後參演喜劇男星亞當山德勒（Adam Sandler）主演的《亞當登大人》系列電影，飾演亞當山德勒其中一個小孩。然而是他在迪士尼長達98集的喜劇《Jessie》擔任主演之一的「Luke Ross」，讓他的名字被觀眾記住。

▲卡麥隆波伊斯近幾年也一直熱衷於慈善公益。（圖／翻攝自IG／卡麥隆波伊斯）

雖然年紀輕輕，不過近幾年來卡麥隆波伊斯都致力於慈善事業，他先前協助公益團體，為非洲南部的一個內陸國家斯威士蘭籌了美金3萬元（約台幣93萬元），幫助他們擁有乾淨、安全的水資源。他逝世的消息傳出後，不少粉絲也紛紛湧上他的IG上悼念。