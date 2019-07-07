周揚青「耳下3CM」短髮照曝光！　「瀏海也變了」網驚：有人要崩潰了

記者潘慧中／綜合報導

周揚青是羅志祥穩定交往多年的女友，除了偶爾放閃，更時常會和粉絲分享日常生活，她7日在Instagram限時動態曬出短髮照，意外釣出網友提醒她：「如果是假髮要先說，不然等等有人跟著剪又要崩潰了！」

▲▼周揚青向來以長髮、長瀏海入鏡。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



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周揚青6日半夜上傳工作花絮照，可以看到她身穿黑白帽T，內搭螢光綠上衣，下半身搭配黑長褲，襪子顏色巧妙呼應內搭衣，她一開始拉起帽子、戴上口罩，乍看無法一眼看出她的髮型，直到拉下帽子後，新髮型讓不少網友驚艷。

▲▼周揚青突然曬出短髮照。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



頂著耳下3公分的短髮入鏡，周揚青還頂著及眉瀏海自拍，和過去的長髮、長瀏海髮型有很大的不同，讓人眼睛為之一亮，看到有網友擔心部份粉絲可能會跟著剪一樣的髮型，她也連忙解釋：「有道理！那是假髮！」

▲周揚青提醒粉絲她只是戴假髮。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



事實上，周揚青近來為了工作，嘗試了不少新造型，頭髮長度沒有太大變化，瀏海卻悄悄變成眉上瀏海，逼真假髮讓許多網友以為她真的有修剪頭髮，唯一不容置疑的是，一雙鉛筆腿依然修長，身材維持得相當不錯。

▲▼周揚青最近為了工作換上不同造型。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

