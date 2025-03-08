YTR福爾思庭「隆乳罩杯→D」　忍痛變美：像被卡車輾過

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber福爾思庭先前揭密分享上心靈課程的內幕引發熱議，最近她在IG上傳短片分享去做隆乳手術的過程，表示自己對於成果非常滿意，不過她也坦言剛做完手術時很痛，「昨晚感覺就是生不如死，很像被卡車輾過上胸的感覺。」

▲福爾思庭做隆乳手術。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

影片中可見到，福爾思庭躺在手術台上，興奮地對鏡頭說：「我等下醒來就會有奶了，好期待喔！」後來術後她回到病房休息時，便好奇把手術服拉開檢查成果，接著看了自己的胸部後開心表示：「好像變很大欸！」讓一旁好友「超直白」都忍不住上前「驗貨」，並在親眼見證後驚呼：「很大欸，這至少有D！」

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▲▼福爾思庭隆乳後檢查成果。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

福爾思庭進一步透露做隆乳手術的不適感，她表示，昨晚的感受簡直生不如死，並形容這種痛苦就像是「被卡車輾過上胸」的感覺。福爾思庭還提到，由於胸部剛動完手術，所以產生劇烈的痛感，導致她術後完全不能挺胸，只能暫時呈現大駝背的姿勢。

▲▼福爾思庭分享隆乳心得。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

福爾思庭表示，她的疼痛感受集中在「乳溝跟胸部隆起」附近，她猜想可能是麻藥剛退，才導致她術後的痛感如此強烈，「大概是乳溝跟胸部隆起那邊神經很痛，可能加上麻藥剛退，總之昨晚感覺快死。」儘管做隆乳手術後感到不舒服，但福爾思庭仍覺得超值得，同時也開心喊話，「喜提新奶！有新餒餒的第一天！」