記者張筱涵／綜合報導

日本藝能公司STARTO ENTERTAINMENT於3月5日發表聲明，宣布旗下「Go! Go! kids」 成員寺澤小十侑（17歲）將無限期暫停演藝活動。此決定源於社群媒體上流出的疑似吸菸照片，事務所經確認後發現確實有違約行為，最終決定讓他進行反省。

▲寺澤小十侑未成年吸菸，將無限期暫停活動。（圖／翻攝自官網）



STARTO ENTERTAINMENT在公告中表示，針對網路上流傳的照片，公司已向寺澤小十侑進行事實確認，他本人也承認了確有不當行為，經過多次協商，決定讓他無限期自肅，以此作為反省與重新審視自身行為的契機。公司強調，未來將進一步強化Junior成員的管理制度，確保他們能夠兼顧學業與演藝活動。

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此外，STARTO ENTERTAINMENT也向粉絲及相關合作單位表達誠摯歉意：「對於一直以來支持我們的粉絲，以及所有合作夥伴，我們深感抱歉，造成大家的擔憂與困擾，深表歉意。」

寺澤小十侑2019年進入STARTO ENTERTAINMENT，並於2022年加入7人組合「Go! Go! kids」展開藝能活動，在Junior隊伍中備受矚目，如今卻因爭議行為影響形象，未來何時能復出仍是未知數。

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▲STARTO ENTERTAINMENT聲明。（圖／翻攝自官網）