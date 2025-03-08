央視列轉發「一個中國」台藝人名單！逼交作業微博嗨：班主任點名了　

記者劉宛欣／綜合報導

大陸兩會7日登場，中國外交部長王毅被問及台灣主權問題時回應，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省。」言論成為微博熱門關鍵字，上百名藝人轉發央視貼文，侯佩岑則是第一個轉發該文章寫下「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」的台灣藝人。隨後，歐陽娜娜、歐陽娣娣、陳昊森、趙又廷、張韶涵、文淇等多個台灣藝人紛紛跟進。

▲台灣藝人陸續加入轉發行列。（圖／翻攝自藝人微博、IG）



許多前往中國大陸發展的藝人，面對兩岸問題的壓力，為避免遭出征，大多選擇順應陸網風向，微博上有網友列出轉發貼文的台灣明星，包含包括侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、張韶涵、汪東城、楊宗緯、董又霖、歐陽娜娜、歐陽娣娣、姜育恒、楊宗緯、陳昊森、文淇、黃曦彥、官鴻、陳志朋、林柏叡、王以綸、完顏洛絨等，《央視》官方帳號甚至帶頭一一截圖，發出台灣藝人交的「作業」。

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▲央視截了台灣藝人的發文發出。（圖／翻攝自央視微博）

該篇《央視新聞》引發上百名藝人轉發，包括楊冪、楊洋、陳小春、吳昕、王俊凱、鄧為、丁禹兮、肖戰、王一博、劉宇寧、易烊千璽、蔡徐坤、李現、成毅、賈乃亮、張淼怡、萬茜、劉昊然、譚維維、陶昕然、周潔瓊、靳東、李沐宸、黃聖依、袁姍姍等等，其中還有許多製作人、導演也陸續轉發，人數超過百人。

