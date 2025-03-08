網紅高喊「台灣是中國的」該回歸　品牌切割：拒與不尊重台灣主權者合作

記者劉宛欣／綜合報導

網紅蔡潔米在Instagram發短片時，因為經常使用中國用語如「刷視頻」，遭部分網友糾正後，突製作長片闡述言論自由，強調對視頻、影片的理解，還稱「台灣是中國的一部分」、「中華民國已經不存在，台灣只是中國的一個省分」，引發炎上，時尚雜誌《ELLE Taiwan》緊急發表聲明終止與蔡潔米的合作，另一保養品牌「Amor Fati」也在8日晚間發表聲明，強調絕不與不尊重國家主權的網紅合作。

▲蔡潔米稱台灣是中國的一個省份被炎上。（圖／翻攝自蔡潔米Instagram）

Amor Fati 8日晚間透過Threads發文，透露原計畫與蔡潔米談業配合作，但在經過審核後決定取消，並且指出「其社群影片內容邏輯錯亂，甚至刻意將『同根同源』混淆為『同國』，試圖以 KOL 身份影響臺灣人的認知，誤導視聽」，直言「這種敘事忽略了台灣與中國在政治體制、國際地位、民主與自由上的重大差異，刻意混淆文化認同與政治認同，進而營造統一是合理的假象」。

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▲Amor Fati發聲明。（圖／翻攝自Threads）

接著Amor Fati更進一步表示，「品牌的選擇代表價值立場，若其他品牌與企業仍選擇與此類型 KOL合作，即是在助長其影響力，進一步擴大錯誤資訊的傳播」，強調品牌堅持信念「未來亦不會與不尊重臺灣主權的對象合作」。

▲蔡潔米發言惹議。（圖／翻攝自蔡潔米Instagram）

不過，隨即有少部分人質疑Amor Fati蹭流量，官方否認並對此反駁「希望不管是小品牌還是大品牌，都應該提高警覺，意識到每一筆業配合作，都是在助長這類 KOL 的影響力」，還另外提到蔡潔米的短片在Instagram、小紅書使用不同版本，小紅書結尾為「台灣當歸」（台灣應當回歸），證明蔡潔米的舉動並非無心之舉，而是明確的操弄。