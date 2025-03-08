白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

記者田暐瑋／綜合報導

白敬亭與章若楠因主演《難哄》被封為「難哄CP」，熱度持續攀升，不少觀眾起鬨假戲真做，嗑起了真人CP。然而，白敬亭曾多次被拍到與女星宋軼同行，甚至傳出已秘密領證結婚的消息，且另有消息指出，在《難哄》的拍攝至宣傳期間，宋軼不只到片場盯場，還有1個小動作疑似是在宣示主權。

▲宋軼被指在《難哄》拍攝期間盯場。（圖／翻攝自微博）

白敬亭被指在《難哄》的宣傳期間，和章若楠沒有努力「營業CP感」，而看起來像是避嫌，飄出隱約的尷尬感，與此同時，宋軼近期的微博IP地址被發現定位在「廣東」，有粉絲指出，宋軼過去幾乎沒有刻意更改IP，即使身處橫店拍戲，其定位也一直顯示為北京，而白敬亭剛好就在廣東工作，因此這次的舉動被認為是她在「宣示主權」。

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▲宋軼與白敬亭因演出古裝劇《長風渡》定情。（圖／翻攝自微博）

白敬亭與宋軼因演出古裝劇《長風渡》定情，一度傳出秘密領證的消息，還被拍到結伴帶家人到巴黎旅遊，然而兩人始終沒有正面承認戀情，怎料，宋軼曾在分享旅遊照時，不小心上傳了與白敬亭同框的照片，她雖在發現後火速刪除，但仍引起網友瘋傳討論。

▲宋軼和白敬亭拍照的背景、物品都相同。（圖／翻攝自微博）