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NanaQ拍片「反擊薔薔遭網暴」　IG再發聲：問心無愧就好⠀

記者王靖淳／綜合報導

網紅NanaQ日前發文影射薔薔對她性騷擾，兩人事後都發布影片反擊對方的說詞，內容曝光後掀起兩派討論。為此，NanaQ今（8）日再度發聲，她在IG上傳一部名為「被網暴了怎麼辦」的短片，訴說目前的心境。

▲NanaQ、薔薔槓上。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

▲▼NanaQ透露自己被網暴的心情。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ、薔薔槓上。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

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面對近期與薔薔的風波，NanaQ坦言收到惡意的攻擊和評論，不過她認為目前最重要的是保持內心的強大及穩定，「內心要強大，不要逃避；內心要柔軟，不要對抗；內心要堅定，不要解釋；內心要富足，不要怨恨。」她認為，這樣的心態，能幫助自己消化負面的情緒及壓力。

▲NanaQ、薔薔槓上。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

▲▼NanaQ認為問心無愧就好。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ、薔薔槓上。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

NanaQ進一步分享她保持心平氣和的方法，包含爬山、看海、閱讀、散步、畫畫、唱歌及發呆，「去做讓自己平靜的事。如果不知道要做什麼，那就好好生活、好好工作、好好睡覺。」最後，她表示無論最後選擇做什麼事，都不該被外界的評價所影響，「做什麼都好，問心無愧就好。」

▲NanaQ、薔薔槓上。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

▲NanaQ在IG發文寫下心情。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

事實上，NanaQ昨（7）日在頻道上傳新片反擊薔薔，並列出3點回應、2個真相、澄清4點不實的指控。針對薔薔在影片中所稱，與NanaQ在拍影片前，雙方都有溝通過內容，「妳一定也知道本來節目製作內容是怎樣，怎麼會願意去拍了然後出來罵。」為此，NanaQ駁斥薔薔的說詞，同時也曬出當初的腳本表示，「我確認過腳本接受拍攝，這是當初我收到的腳本，影片中的許多事件都不在腳本中。」

影片最後，NanaQ為自己澄清四個不實事件，「第一個，我沒有掀開簾子看對方身體，這段是不存在的，從頭到尾對方都穿同件衣服，沒有換衣服。第二個，沒有請對方幫我推廣我的IG，附上我與對方同事的對話，我只有表示我的帳號被停權，無法幫他們推廣影片。第三個，我確認過腳本接受拍攝，這是當初我收到的腳本，影片中的許多事件都不在腳本中。第四點，我向對方道歉是針對我無意讓對方上新聞這件事，不是道歉我分享我被性騷擾感受這件事，以上我能理解對方的情緒，我也能理解酸民的不認同，因為我知道不是每個人都有心理學上的知識。」

▲▼NanaQ拍片反擊薔薔。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）

▲▼NanaQ拍片反擊薔薔。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）

▲▼NanaQ

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NanaQ, 網紅, YouTuber, 薔薔

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