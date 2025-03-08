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知名作家怒斥孟耿如「選擇與惡同行」！見有人護航傻眼：假仁義

記者劉宛欣／綜合報導

藝人黃子佼2023年被抓到持有共2259個兒少性影像檔案，遭判刑8個月後，檢方提起上訴，已鮮少公開露面，卻連帶影響老婆孟耿如。最近一家三口開心出遊的報導，引起社會公憤，知名兩性作家柳喪彪8日為此在臉書發文，提到在查看相關報導留言時，看了「差點腦中風」，原來是許多網友認為孟耿如無辜，她寫下長文分析，直指孟耿如選擇「與惡同行」。

▲▼孟耿如客台形象短片《時間旅客》記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲孟耿如因為老公黃子佼的性犯罪事件，遭網友抵制。（資料照／記者屠惠剛攝）

孟耿如參演了《我們與惡的距離2》，使得該劇未開播就受牽連，不過部分人卻認為罪不及家人，認為不該抵制孟耿如，柳喪彪對此評論：「我不是很懂這些人是不是邏輯忘了充值？還是說大腦是個好東西，但是他並未擁有？」呼籲搞不清楚狀況的人，應該去詳閱「讀完會身心不適的判決書」，並一一列出黃子佼在判決書中被列出的明確惡行，以及不斷狡辯遭法官打臉的說詞。

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▲▼藝人黃子佼（中）被控持有48部少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，台北地院15日開庭後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲黃子佼遭判8個月，檢方不服提起上訴。（資料照／記者黃哲民攝）

柳喪彪認為，判決書必定有寄到家中，只要細讀一定會感到生、心理不適，「更不用說身為孟耿如這種生有一個女兒的媽媽，但是她仍舊選擇與惡同行」，而黃子佼的犯行完全沒有原諒的空間，無法用「年輕時懵懂無知」解釋，是人格的「極惡」、「病態」，且極度有可能再度對周遭孩童犯行。

在這種情況下，孟耿如卻沒有讓女兒與黃子佼保持距離，也未對黃子佼的「毫無悔意」的態度有所行動，繼續拍戲、學英文、上心靈課程、享受天倫之樂，柳喪彪痛批「把受到性剝削的孩童痛苦視為無物，就這，你跟我說她無辜？不應該被抵制？」認為幫孟耿如緩頰的網友根本「假仁義道德」，忽略了孩子在成長過程中可能面臨的危險。

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黃子佼, 孟耿如

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