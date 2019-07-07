ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

惠利利用節目宣傳自家品牌被罵爆！167cm大眼親妹瞬間衝熱搜

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團Girl's Day的惠利最近在節目中不避嫌大喇喇提到自家品牌，被主持人質疑「是否太置入？」她還大方表示：「因為我有投資啊！」讓網民傻眼，但宣傳後真的效果超好，不但品牌登上熱搜，連經營品牌的CEO、同時擔任模特兒的親妹妹都成為討論焦點，可說是賺到一波免費宣傳！

▲惠利節目宣傳自家品牌被罵爆！167cm大眼親妹登上熱搜。（圖／翻攝自tvN）

▲惠利利用節目宣傳自家品牌被罵爆。（圖／翻攝自tvN）

請繼續往下閱讀...

惠利昨（6日）晚間在自己固定主持的綜藝節目《驚人的星期六（놀라운 토요일）》突然沒頭沒尾的，在鏡頭照到她的時候，拿起寫著「amaretto」韓文字樣的紙條，讓在場成員都十分錯愕。

因此主持人申東燁詢問她這個字是什麼意思？惠利回答，「這是我妹經營的網拍名稱」。這時朴娜勑開玩笑問，「這個不會太置入嗎？」惠利大方回應，「因為我有投資啊！」節目播出後她被網民罵翻，認為她把大眾觀賞的節目當作自家品牌宣傳平台的舉動，實在非常無語。

▲惠利節目宣傳自家品牌被罵爆！167cm大眼親妹登上熱搜。（圖／翻攝自amaretto_korea IG）

▲惠利167cm大眼親妹登上熱搜。（圖／翻攝自amaretto_korea IG）

瞬間amaretto登上韓網Naver關鍵字第一名，不過連「惠利 妹妹」李惠遴（暫譯，이혜림）也同樣被網友關心而衝上熱搜榜。打開該網拍平台，李惠遴除了是網拍老闆之外，還負責擔任模特兒，比惠利小2歲（現年約23歲）的她，3年前還在考空姐，但現在轉行自己經營服飾品牌。

▲惠利節目宣傳自家品牌被罵爆！167cm大眼親妹登上熱搜。（圖／翻攝自amaretto_korea IG）

▲惠利曾在3年前透露妹妹正在準備考空姐，姣好身材也運用在網拍事業上。（圖／翻攝自amaretto_korea IG）

根據網站提供的模特兒資料，李惠遴身高167cm，體重55公斤，經常秀出纖瘦的姣好身材，拍攝穿搭照提供給顧客參考。外貌則擁有大眼與高挺鼻子，與姊姊惠利五官神似，都是美人胚子。雖然惠利被罵翻，卻意外掀起網站與妹妹的討論度，賺到了宣傳！

推薦閱讀

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

丁國琳連發「爆乳泳裝照」給軍中KID！他傻眼：想幹嘛？　才知真正用途

丁國琳連發「爆乳泳裝照」給軍中KID！他傻眼：想幹嘛？　才知真正用途

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

陳子玄穿高衩泳裝「巨胸形狀全露」！　超兇正面照太犯規

陳子玄穿高衩泳裝「巨胸形狀全露」！　超兇正面照太犯規

老婆女兒年紀一樣大！　百億富豪娶B咖女星「一手抱女兒一手抱孫」三代同框

老婆女兒年紀一樣大！　百億富豪娶B咖女星「一手抱女兒一手抱孫」三代同框

頌樂機場超辣！「只用蝴蝶結遮」S火辣曲線全露　粉絲噴鼻血

頌樂機場超辣！「只用蝴蝶結遮」S火辣曲線全露　粉絲噴鼻血

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

丁國琳連發「爆乳泳裝照」給軍中KID！他傻眼：想幹嘛？　才知真正用途

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

陳子玄穿高衩泳裝「巨胸形狀全露」！　超兇正面照太犯規

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

惠利, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 迪士尼童星睡夢中猝逝！　「癲癇發作喪命」得年20歲
  2. 杜娃黎波斷開帥哥企業家男友！　戀上小4歲「吉吉弟」貼頭調情放閃
  3. 璀璨之星18歲參賽者「撞臉柯佳嬿」　激似韋禮安外景主持人拚2度出道
  4. 周揚青「耳下3CM」短髮照曝光！　「瀏海也變了」網驚：有人要崩潰了
  5. 解婕翎送走「家人」崩潰大哭　工作停擺1個月：比被劈腿還痛苦！
  6. 畢書盡無奈「大陸巡演全取消」　老鷹送上30歲生日大禮！
  7. 林俊傑嘆「蠻寂寞的」　演唱會見這群人現身超感動！
  8. 惠利利用節目宣傳自家品牌被罵爆！167cm大眼親妹瞬間衝熱搜
  9. 梁云菲任金剛抓屁畫面羞爆！　深夜曝「男友視角」濕身辣照
  10. 評選「最受歡迎迪士尼主題曲Top10」　《阿拉丁》居然只排第七！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366