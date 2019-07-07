惠利利用節目宣傳自家品牌被罵爆！167cm大眼親妹瞬間衝熱搜

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團Girl's Day的惠利最近在節目中不避嫌大喇喇提到自家品牌，被主持人質疑「是否太置入？」她還大方表示：「因為我有投資啊！」讓網民傻眼，但宣傳後真的效果超好，不但品牌登上熱搜，連經營品牌的CEO、同時擔任模特兒的親妹妹都成為討論焦點，可說是賺到一波免費宣傳！

▲惠利利用節目宣傳自家品牌被罵爆。（圖／翻攝自tvN）

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惠利昨（6日）晚間在自己固定主持的綜藝節目《驚人的星期六（놀라운 토요일）》突然沒頭沒尾的，在鏡頭照到她的時候，拿起寫著「amaretto」韓文字樣的紙條，讓在場成員都十分錯愕。

因此主持人申東燁詢問她這個字是什麼意思？惠利回答，「這是我妹經營的網拍名稱」。這時朴娜勑開玩笑問，「這個不會太置入嗎？」惠利大方回應，「因為我有投資啊！」節目播出後她被網民罵翻，認為她把大眾觀賞的節目當作自家品牌宣傳平台的舉動，實在非常無語。

▲惠利167cm大眼親妹登上熱搜。（圖／翻攝自amaretto_korea IG）

瞬間amaretto登上韓網Naver關鍵字第一名，不過連「惠利 妹妹」李惠遴（暫譯，이혜림）也同樣被網友關心而衝上熱搜榜。打開該網拍平台，李惠遴除了是網拍老闆之外，還負責擔任模特兒，比惠利小2歲（現年約23歲）的她，3年前還在考空姐，但現在轉行自己經營服飾品牌。

▲惠利曾在3年前透露妹妹正在準備考空姐，姣好身材也運用在網拍事業上。（圖／翻攝自amaretto_korea IG）

根據網站提供的模特兒資料，李惠遴身高167cm，體重55公斤，經常秀出纖瘦的姣好身材，拍攝穿搭照提供給顧客參考。外貌則擁有大眼與高挺鼻子，與姊姊惠利五官神似，都是美人胚子。雖然惠利被罵翻，卻意外掀起網站與妹妹的討論度，賺到了宣傳！