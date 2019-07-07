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風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

記者潘慧中／綜合報導

風田（Win）是男團SpeXial成員之一，同時也是《綜藝3國智》、《娛樂百分百》的主持人，螢光幕前拋掉偶包的幽默作風圈粉無數，讓不少人開始注意他的感情動向，曾和舒子晨傳緋聞的他，近日上節目被追問此事，他也害羞回應了。

風田被爆交女友：是圈內人！（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu ）

▲▼風田年初和舒子晨傳出緋聞。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu、spexialwin）

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風田被爆交女友：是圈內人！（圖／翻攝自Instagram／spexialwin ）

風田最近上《國光幫幫忙之大哥是對的》宣傳舞台劇，卻馬上被庹宗康吐槽：「風田不是都在談戀愛嗎？」他當下巧妙地以「噓」幽默帶過，但仍阻擋不了主持人們的一波波攻勢。

▲▼風田被爆交女友：是圈內人！（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）

▲風田被虧一直在談戀愛。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）

阿翔轉頭跟孫鵬更新進度，他指著風田說：「跟您報告一下，他也交女朋友了，我們圈內人。」孫好奇問：「我們認識嗎？」他則點頭秒回：「認識！」當事人立刻跳出來澄清沒有交往對象，單純交朋友而已。

▲▼風田被爆交女友：是圈內人！（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）

▲▼阿翔爆料風田交了圈內女友。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）

▲▼風田被爆交女友：是圈內人！（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）

此時，一旁似乎有人告訴孫鵬真相，他驚訝地問：「舒子晨啊？！」風田仍堅稱2人是好朋友，他一聽則煞有其事地提醒對方：「好女孩，好好珍惜！」一席話讓對方瞬間無法接招，只能害羞地低頭笑了。

▲▼風田被爆交女友：是圈內人！（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）

▲▼風田被爆交女友：是圈內人！（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）

▲▼風田被爆交女友：是圈內人！（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）

▲風田一聽到孫鵬的叮嚀忍不住羞笑了。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙之大哥是對的）

風田年初傳出秘戀舒子晨，他5月解釋已經認識1年多，但他接著連忙澄清：「我沒說交往喔！」難得表現得很慌張，被問到家人是否知道現任女友時，他先是說：「不知道」，隨即又補充說：「因為沒有交啊」，逗得全場大笑。

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