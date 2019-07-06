泫雅讓高雄嗨炸！彎腰深溝曬辣腿...啤酒直接濕身萬人叫瘋

記者盧薇淩／台北報導

高雄啤酒音樂節5日連三日起，於高雄熱鬧登場，第二日演出歌手包括TRASH樂團、脫拉庫、黃小琥、戴愛玲、陳勢安，最後登場的是「韓國性感巨星」泫雅，一連帶來6首快歌，而開場唱到嗨時，她拿起啤酒喝了兩口後往自己身上倒，旁邊舞者也跟著噴向觀眾，現場演出性感尺度破表，嫵媚程度讓她「小野馬」之譽當之無愧。

▲泫雅往自己身上倒酒 。（圖／讀者提供）

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出道十二年，泫雅首度在高雄開唱，她穿著粉色馬甲、黑色短裙及搭配白色長靴火辣登台，帶來6首強烈抓耳節拍舞曲，開場曲《Lip & Hip》重現MV中的騷辣扭臀舞，自信展現身材曲線，和4位女舞者搔首弄姿齊跳，性感尺度爆表。她淡定展現專業演出，低胸曬出事業線，極短熱褲曬出辣腿，還蹲在舞台最前方和觀眾放電，氣氛瞬間嗨翻。

主持人問及對高雄的感覺，她坦言才唱完一首，就已感受到比任何一處的粉絲都要熱情，「之前對台灣美食印象深刻，今晚見識到南台灣的熱情！」接著她和舞者在台上一連帶來多首熱歌勁舞，包括《babe》、《Roll Deep》、《Red》，當唱到《Bubble Pop》時火力全開掀起台下最高潮，最後以《Freaky》作Ending，氣場十足讓全場萬名觀眾驚呼連連。

▲泫雅火辣開唱。（圖／讀者提供）

看到很多粉絲跟媒體都有來接機，看到不同民情，很多種感受非常開心。提到喜歡的食物，她說喜歡芒果、奶茶，昨天工作人員去高雄夜市吃了小吃，聽了他們說了也很想去吃，「就算是臭豆腐也想吃！」以前就充滿期待來高雄，現在看到比想像中更多的粉絲，很謝謝到場的粉絲們。

▲▼泫雅一連唱跳6首歌。（圖／讀者提供）



