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泫雅高雄開唱！爆整型後「厚唇0修圖臉」曝光　再揭小腹真相

記者盧薇淩／台北報導

高雄啤酒音樂節5日連三日起，於高雄熱鬧登場，第二日演出歌手包括TRASH樂團、脫拉庫、黃小琥、戴愛玲、陳勢安，最後登場的是「韓國性感巨星」泫雅，一連帶來6首快歌。不過她前一天在機場被拍到嘴唇特別腫，疑似又進廠維修，她6日在高雄開唱也用最真實的樣貌現身，一樣有性感紅唇，不過被酸民攻擊的小腹平坦結實，展現「小野馬」好身材。

▲▼ 泫雅高雄 。（圖／讀者提供）

▲泫雅在高雄開唱 。（圖／讀者提供）

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泫雅5日抵台時就到大賣場採購，不少路人馬上認出她，她也大方揮手打招呼，不過近年來不斷陷入整形疑雲，5日現身機場嘴唇卻被發現腫了2倍，疑似動了豐唇微整型，個性直率的她，也直接在IG親自點名嗆酸民，「我沒有畫眼睛，只是把嘴唇的妝全塗（overlip）化得大一點，我喜歡每次的妝容不一樣，所以化妝會化得濃、化得淡，每天跑著工作行程，也有很多可以變身的機會也很好，我覺得很理所當然。討厭鍵盤酸民的惡評！」

出道十二年，泫雅首度在高雄開唱，她穿著粉色馬甲、黑色短裙及搭配白色長靴火辣登台，帶來6首強烈抓耳節拍舞曲，開場曲《Lip & Hip》重現MV中的騷辣扭臀舞，自信展現身材曲線，和4位女舞者搔首弄姿齊跳，性感尺度爆表。不過不甩整形傳聞，她6日依然淡定展現專業演出，低胸曬出事業線，極短熱褲曬出辣腿，不過依然畫上紅唇，0修圖的真實樣貌透過直播讓眾多網友檢視。

▲▼ 泫雅高雄 。（圖／讀者提供）

▲泫雅拿著啤酒邊跳邊唱 。（圖／讀者提供）

主持人問及對高雄的感覺，她坦言才唱完一首，就已感受到比任何一處的粉絲都要熱情，「之前對台灣美食印象深刻，今晚見識到南台灣的熱情！」接著她和舞者在台上一連帶來多首熱歌勁舞，包括《babe》、《Roll Deep》、《Red》，當唱到《Bubble Pop》時火力全開掀起台下最高潮，最後以《Freaky》作Ending，氣場十足讓全場萬名觀眾驚呼連連。

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