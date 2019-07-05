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《甘味人生》前總監涉收回扣175萬被起訴！　錢當公公生活費…爆業界潛規則

娛樂中心／綜合報導

前三立電視節目部台灣台戲劇中心總監項德純5日遭起訴！她涉嫌監製八點檔《甘味人生》期間，向製作公司「映畫」收取每集5000元顧問費，接著在驗收品質上放水，共計收下回扣金175萬5000元，遭新北地檢署以背信罪起訴。

▲《甘味人生》一開始是以醬油為主題的故事。（圖／翻攝自《甘味人生》臉書）

▲三立八點檔《甘味人生》長達497集，今傳出前總監涉收回扣。（圖／翻攝自《甘味人生》臉書）

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據《聯合報》報導，項德純利用職務之便，在《甘味人生》拍攝期間，除了電視台依約支付映畫製作公司每集131萬多元的製作費，又向製作公司收取回扣，不法所得全部匯入公公私人帳戶。製作公司相關人員表示，《甘味》前100集仍在虧損中，內部討論後決定遵守業界「潛規則」，而她面對指控時坦承收錢，所得成為公公的生活費，因此被認定涉背信罪。

有關前戲劇中心總監項德純涉案，三立電視台回覆《ETtoday星光雲》時表示：「不回應，人都已經離職了。」

據悉，《甘味人生》是三立於2017年播出的八點檔，且集數高達491集，超越上一檔《世間情》的437集，且集數太長引發觀眾議論，下一個接檔劇《一家人》強調改革，以150集作收。同時《甘味》因為集數太長，劇情起初描述醬油世家的兄弟、家族感情，到後期轉變成企業復仇鬥爭，原本主角以「出國賣醬油」消失，最後播出完結篇前夕，仍有部分觀眾狂問：「說好的醬油世家呢？」從開播到完結皆是全台話題。

▲▼《世間情》437集。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

▲《世間情》437集。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

▲▼《一家人》做出八點檔改革，以150集作收。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

▲《一家人》做出八點檔改革，以150集作收。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

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