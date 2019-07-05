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外傳將舉辦「個人巡演」　吳青峰高EQ笑說：有聽說！

記者關韶文／台北報導

歌手吳青峰推出新單曲《巴別塔慶典》，特別舉辦《巴別塔慶典概念展》，升格為策展人，被問到籌備中的困難，吳青峰笑說，「我前陣子都不在台北，隔空跟大家溝通展覽，我算是垂簾聽政，每天用視訊跟大家溝通。」至於外傳個人巡演，吳青峰則開玩笑表示，「有聽說！」

▲▼吳青峰《巴別塔慶典概念展》。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼吳青峰舉辦《巴別塔慶典概念展》。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲▼吳青峰《巴別塔慶典概念展》。（圖／記者屠惠剛攝）

華語樂壇30組天王天后級歌手同步告白感謝吳青峰寫給他們的經典傳唱金曲，讓Hashtag《#巴別塔慶典》成為當天下午最熱門的討論話題，短短三小時內引爆網路討論登上熱搜，網友看到這力挺的重量級陣容一字排開，吃驚地表示：「半個音樂圈的人都出動了」、「這名單比金曲獎還狂。」

▲▼吳青峰《巴別塔慶典概念展》。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼吳青峰推出新單曲《巴別塔慶典》。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼吳青峰《巴別塔慶典概念展》。（圖／記者屠惠剛攝）

當天晚上，總共寫過277首歌曲給大家唱，超級好人緣的吳青峰在網路上發文感謝大家：「昨天看到好多好朋友幫我發文，超級感動，一直以來我就是幾乎不好意思麻煩別人的人，這樣常常退縮的我，有他們在真是太幸福了。」搭配一張如畫的《巴別塔慶典概念展》邀請函，邀請所有喜愛他的網友粉絲一起來參觀吳青峰的《巴別塔慶典概念展》。

吳青峰陸續推出多首單曲，被問到為何這次以「巴別塔慶典」為名，吳青峰笑說，「寫完這首曲，就浮現這樣的心情，每一句都是畫面的一個角落，我寫歌像是在畫畫，有時候可能比較零散。」

從去年到現在，吳青峰累積超過10首個人單曲，外傳他將發行個人專輯、舉辦個人巡演，吳青峰笑說，「我自己也有聽說！」但他沒有正面回應此題，僅簡單表示，「新專輯還要再想想，希望有這件事情，我沒事就是在家裡錄歌，滿多這樣的歌曲。」

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