汪建民母代父職卻罹患失智症　「她忘記我了」忍到回家路上痛哭

記者吳孟庭／台北報導

藝人汪建民近年淡出螢光幕前，今（3日）晚難得出席日本電影《阿嬤，不要忘記我》首映，原來是因為片中的失智症阿嬤，跟他現實生活正在照顧的媽媽有著相同病症。他感慨地說，「我沒有爸爸，都是媽媽一手把我們兄妹養大，去年在安養院中心，發現媽媽竟然不記得我，跟別人說我是她弟弟，當晚回家真的痛哭到不行。」

▲汪建民（右）與The Lights萊特姐弟出席《阿嬤，不要忘記我》首映。（圖／水元素提供）

《阿嬤，不要忘記我》即將在台上映，找來汪建民、The Lights萊特姐弟出席電影首映會，他們皆有親密家人罹患失智症，對這部片特別有感觸。汪建民坦言3年前媽媽發病後，就淡出演藝圈，但這次二話不說答應出席，都是有原因的。

請繼續往下閱讀...

汪建民說，「我本來很排斥讓別人知道，因為大家就會開始推薦什麼藥給我，也不想要讓別人同情我，以及太多的關心，直到一次跟友人吃飯，才知道對方照顧失智症父親已經10年，上網也發現失智症罹患比率超高，10個人可能會有2～3個，好發年齡也比想像年輕，60幾歲就有可能得病。」因此決定敞開心扉，暢談這段經歷。

▲汪建民照顧失智媽媽已經嘗試出一套有用的互動模式。（圖／水元素提供）

「剛開始面對這個病症非常痛苦，因為患者脾氣會變得非常暴躁。」汪建民回憶這些年與媽媽相處的過程，「跟她相處一定要忘記她是你的家人，我媽媽本來是很溫和的人，但是得失智症後眼神變很兇，還會說很不客氣的話。」他也悟出一個道理，失智症照顧者與被照顧者一樣重要。

這個病症最可怕的就是「遺忘」，汪建民講到眼眶逐漸泛紅，「當她忘記我的時候是最痛苦的，去年一次踏進安養中心，第一次感覺到她看我的眼神就是不認識我了，因為我從小沒有父親，我媽代替爸爸職位照顧我們，我跟她感情是非常非常濃厚的。」

▲《阿嬤，不要忘記我》以失智症為主題。（圖／水元素提供）

「目睹那一刻，我整個人都沒力了，她中風、她癌症我都沒有哭，但當她跟安養院的人說『我弟弟來了』，那天晚上的回家路上，我整個人痛哭。」汪建民這時露出一點笑容，「運氣很好的是，她還沒完全忘記我，一下子記得、一下子完全不記得，我現在真的很珍惜跟媽媽在一起的時間。」

The Lights萊特姐弟也有過世的阿嬤就是失智症患者，這次也受邀演唱中文宣傳曲《眨眼》，歌曲就是以子女的角度看父母。由於對電影主角心情感同身受，也擔心晚上的首映會看到淚崩。

▲《阿嬤，不要忘記我》在台催淚上映。（圖／水元素提供）

故事講述與阿嬤感情很好的小翼（寺田心 飾），發現有一天阿嬤開始不一樣，同樣的問題反覆問了好幾次，最擅長的編織也編不出來，常常會突然發脾氣，任由最喜愛的盆栽枯萎，為了小翼而做的果醬卻自己一個人吃完。小翼不知道阿嬤怎麼了，聽大人說她好像生病了，他開始害怕這樣的阿嬤而漸漸疏遠她。直到有一天，阿嬤連鞋子也沒穿的就跑出門，小翼開始忍不住擔心起來。電影即將於7月5日在台上映。