偷吃阿翔2周後「進出診所」被拍！　謝忻「就醫畫面曝光」…口罩遮臉怕人認出

▲6/27 12：33 謝忻前往中山北路的好日子診所看診，該診所專治肥胖和內分泌相關問題。



圖文／鏡週刊



本刊目擊，謝忻躲藏2週終於現身，是為了祭拜恩師黃義雄。當天，謝忻走到祭拜大廳，更是噗通的就跪了下來，開始一邊流淚一邊喃喃自語，這些日子以來，謝忻被封「外遇小公主」，還有網友稱她是「無恥閨密綠茶婊」，成為眾人丟石的罪婦，謝忻此刻不知是後悔還是懺悔的淚水，都宣洩而出。

本來以為謝忻已經哭夠了，想不到她一路走去燒金紙、拜天公的時候，又開始哭，算一算，1個小時之內，謝忻就暴哭了4次，近乎哭斷腸的方式，那畫面用以淚洗面形容再適合不過。

請繼續往下閱讀...

▲6/27 10：25哭完之後，謝忻站起來喃喃自語，哭的樣子激似蔡閨。



▲▼10：45 謝忻紅著一雙眼，抱著紙錢拿去銀爐燒。





在被本刊抓到罪證確鑿的吻照之前，謝忻和阿翔還滿口扯謊，頻頻否認2人不倫，老用嫌棄的語氣講對方，說傳緋聞會被「破壞行情」；對照過去還能嘻皮笑臉的裝沒事，謝忻現在也只能用哭來回憶這段戀情了，而被破壞的除了行情之外，還有演藝生涯。





▲12：58 看診看了半小時後，謝忻以見不得人的姿態，整張臉包得緊緊去牽車。





▲13：28 結束了一上午的行程，謝忻駕著奧迪返家，直到天黑未再出門。



祭拜完畢收拾物品後，謝忻才驅車離開金山，直到中午12點半，謝忻又駕車前往台北市中山北路的「好日子診所」，看診半小時後，才又駕車返家。本刊調查，這間診所主要治療減重，同時也有在看代謝、內分泌相關毛病，以謝忻此刻的體態來說，不需要再減重，可能是身心靈遭受影響的內分泌失調毛病。

謝忻經紀人阿淼則回應，謝忻目前處於停工狀態，除了工作的事情不太會跟她聯繫，但知道她好像吃不太下。至於何時復工，「不會這麼快，要等她狀態適合的時候，也要看社會接不接受。」



更多鏡週刊報導

【翔忻激吻後3】和阿翔先後被領進門 恩師認證謝忻「不漂亮但有人緣」

【翔忻激吻後4】和Grace不是閨密 謝忻粉身碎骨也要愛阿翔原因揭曉

【翔忻激吻後1】神隱2週首度曝光！ 謝忻暴瘦7公斤痛哭拜恩師