ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

老婆發文「控訴他出軌」又刪除！　馬俊麟跳出護妻：請不要責備她

記者李湘文／綜合報導

藝人馬俊麟在《大時代》演暖男孫煥然，跟王瞳飾演的伍家媚組螢幕CP，戲外卻也突然被傳假戲真做，在2日引發騷動。面對外界關心，馬俊麟澄清已跟老婆解開誤會，晚上也透過臉書謝謝大家關心，並不忘保護老婆：「大家對我可以有任何的批評或是意見，但請不要去責備我的太太。」

▲馬俊麟請大家不要責備老婆。（圖／翻攝自臉書／馬俊麟 Mars）

▲馬俊麟《大時代》跟王瞳演CP，卻突然被傳假戲真做。（圖／翻攝自臉書／馬俊麟 Mars）

馬俊麟的老婆日前在臉書發文，疑似指控老公出軌「王小姐」，並沮喪表示：「希望你們能順利抵達終點，在虛幻與真實的世界裡，都能不負眾望，幸福到永遠。」引發外界猜測馬俊麟、王瞳假戲真做，但這篇文章隨後被她自己刪除。

請繼續往下閱讀...

▲馬俊麟請大家不要責備老婆。（圖／翻攝自臉書／馬俊麟 Mars）

▲馬俊麟澄清跟老婆之間是誤會。（圖／翻攝自臉書／馬俊麟 Mars）

對此，馬俊麟2日下午出面澄清：「根本沒有這件事，只是單純誤會。」但他也坦言，因為長時間拍戲，忽略了要多關心老婆，加上跟王瞳親密的戲比較多，可能就是造成另一半心情不好的原因。他現在已經跟老婆聊開，也儘量多留時間給家人，夫妻感情依舊。

此外，馬俊麟2日晚間也特地在臉書發文，先是感謝大家對他和老婆的關心，接著解釋：「我太太沒有產後憂鬱症；她每天都和我的岳母照顧孩子們，非常辛苦。整件事情其實已經化解了誤會，希望現在一切回歸平靜；我是公眾人物，大家對我可以有任何的批評或是意見，但請不要去責備我的太太。」他也為這起風波道歉，「很抱歉驚動大家，給大家添麻煩了。」

▲馬俊麟請大家不要責備老婆。（圖／翻攝自臉書／馬俊麟 Mars）

▲馬俊麟請大家不要責備老婆。（圖／翻攝自臉書／馬俊麟 Mars）

林俊傑哈爾濱開唱！　 自彈自唱《凍結》根本吞CD

推薦閱讀

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

蔡依林報喜「快找到腦公了」　網狂Cue阿信公開…5字甜回應被抓包！

蔡依林報喜「快找到腦公了」　網狂Cue阿信公開…5字甜回應被抓包！

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

長毒腫瘤150cm大腸全摘除！　《炮仔聲》女星「哭著寫好遺書」道別

長毒腫瘤150cm大腸全摘除！　《炮仔聲》女星「哭著寫好遺書」道別

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！　不捨揮手道別…她「親回凸肚懷孕」真相

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！　不捨揮手道別…她「親回凸肚懷孕」真相

鄭爽節目中嗆「你有什麼資格」　魏大勛秒尷尬：為什麼說話這麼傷人？

鄭爽節目中嗆「你有什麼資格」　魏大勛秒尷尬：為什麼說話這麼傷人？

雪莉驚悚「慘白無眉照」整臉都是斑！　粉絲嚇壞：妳到底怎麼了？

雪莉驚悚「慘白無眉照」整臉都是斑！　粉絲嚇壞：妳到底怎麼了？

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

阿滴最掛心滴妹「我走後要照顧好自己」　想到意外離世…他泛淚留遺言！

阿滴最掛心滴妹「我走後要照顧好自己」　想到意外離世…他泛淚留遺言！

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

《聲林2》最小參賽者年僅11歲　一看名單...驚見「金曲歌手」

《聲林2》最小參賽者年僅11歲　一看名單...驚見「金曲歌手」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

蔡依林報喜「快找到腦公了」　網狂Cue阿信公開…5字甜回應被抓包！

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

長毒腫瘤150cm大腸全摘除！　《炮仔聲》女星「哭著寫好遺書」道別

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！　不捨揮手道別…她「親回凸肚懷孕」真相

鄭爽節目中嗆「你有什麼資格」　魏大勛秒尷尬：為什麼說話這麼傷人？

雪莉驚悚「慘白無眉照」整臉都是斑！　粉絲嚇壞：妳到底怎麼了？

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

阿滴最掛心滴妹「我走後要照顧好自己」　想到意外離世…他泛淚留遺言！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馬俊麟

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 老婆發文「控訴他出軌」又刪除！　馬俊麟跳出護妻：請不要責備她
  2. 首度有大陸選手參賽　陸媒看好《聲林之王2》兩岸影響力
  3. 稻草人哈洛、蒼白女「駭人插畫曝光」　引爆青少年恐慌潮家長怒：殺人犯！
  4. 《大力水手》繪者莫迪洛過世！享壽86歲　卡通界痛失幽默大師
  5. 林志玲婚後更辣「超巨北半球」炸出　薄紗裙一撩美腿全看光！
  6. 粉絲發文「小賈斯汀背叛賽琳娜」　閨蜜泰勒絲點讚再爆戰火
  7. 《被告人》男星相親節目玩真的！開球告白小13歲女模「她說yes」
  8. Leo王封蔡依林是「上世代巨星」施文彬8字回應化解尷尬
  9. 華人版「宋宋CP」合體破局！喊話：想變爆紅男神快找我
  10. 楊千霈胖10公斤「孕肚驚人膨脹」：大家都以為要生了　一轉身神藏肚！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366