老婆發文「控訴他出軌」又刪除！　馬俊麟跳出護妻：請不要責備她

記者李湘文／綜合報導

藝人馬俊麟在《大時代》演暖男孫煥然，跟王瞳飾演的伍家媚組螢幕CP，戲外卻也突然被傳假戲真做，在2日引發騷動。面對外界關心，馬俊麟澄清已跟老婆解開誤會，晚上也透過臉書謝謝大家關心，並不忘保護老婆：「大家對我可以有任何的批評或是意見，但請不要去責備我的太太。」

▲馬俊麟《大時代》跟王瞳演CP，卻突然被傳假戲真做。（圖／翻攝自臉書／馬俊麟 Mars）

馬俊麟的老婆日前在臉書發文，疑似指控老公出軌「王小姐」，並沮喪表示：「希望你們能順利抵達終點，在虛幻與真實的世界裡，都能不負眾望，幸福到永遠。」引發外界猜測馬俊麟、王瞳假戲真做，但這篇文章隨後被她自己刪除。

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▲馬俊麟澄清跟老婆之間是誤會。（圖／翻攝自臉書／馬俊麟 Mars）

對此，馬俊麟2日下午出面澄清：「根本沒有這件事，只是單純誤會。」但他也坦言，因為長時間拍戲，忽略了要多關心老婆，加上跟王瞳親密的戲比較多，可能就是造成另一半心情不好的原因。他現在已經跟老婆聊開，也儘量多留時間給家人，夫妻感情依舊。

此外，馬俊麟2日晚間也特地在臉書發文，先是感謝大家對他和老婆的關心，接著解釋：「我太太沒有產後憂鬱症；她每天都和我的岳母照顧孩子們，非常辛苦。整件事情其實已經化解了誤會，希望現在一切回歸平靜；我是公眾人物，大家對我可以有任何的批評或是意見，但請不要去責備我的太太。」他也為這起風波道歉，「很抱歉驚動大家，給大家添麻煩了。」

▲馬俊麟請大家不要責備老婆。（圖／翻攝自臉書／馬俊麟 Mars）