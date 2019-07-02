台北電影節「國際新導演競賽」得獎名單／台片《大餓》獲觀眾票選獎

記者洪文／台北報導

台北電影節「國際新導演競賽」得獎名單2日揭曉，德國電影《蘿莉破壞王》奪下最佳影片，而台灣電影《大餓》獲得觀眾票選獎。

▲台北電影節國際新導演競賽。（圖／台北電影節提供）



最佳影片由德國片《蘿莉破壞王》（System Crasher）獲獎，同時獲得會外獎項「影評人協會推薦獎」，由攝影Yunus Roy IMER代為領獎。他表示：「替導演拿到這個獎項實在太不可思議了。」該片曾奪得柏林影展阿爾弗雷德鮑爾銀熊獎，故事描述脾氣暴躁狂野的女孩在社會邊緣遊走。德國導演諾拉．芬沙伊特（Nora FINGSCHEIDT）想顛覆社會對女孩的刻板印象，以鮮明直接的風格，呈現邊緣孩童的問題。

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▲《蘿莉破壞王》獲得最佳影片。（圖／台北電影節提供）



▲《蘿莉破壞王》劇照。（圖／台北電影節提供）

評審團特別獎由南韓電影《我們與愛的距離》（House of Hummingbird）獲獎，南韓導演金寶拉上台領獎。她表示：「非常感謝台北電影節，身為喜愛台灣電影的人，能在台灣獲獎真的非常榮耀！該片已獲得柏林影展新世代青少年單元評審團大獎、翠貝卡影展國際劇情片單元最佳影片及最佳女主角殊榮，以90年代的首爾為背景，刻劃大時代以及人物的細膩情感，被譽為是近年來最扣人心弦的處女作。

▲《我們與愛的距離》獲得評審團特別獎。（圖／台北電影節提供）



▲《我們與愛的距離》劇照。（圖／台北電影節提供）



而特別提及獎由泰國電影《邊境幻夢》（Manta Ray）獲獎，泰國導演普帝邦阿朗潘上台領獎表示：「非常感謝，非常來到台北，能被邀請非常榮耀。」導演原為攝影師，這是他的第一部導演長片，曾榮獲威尼斯影展地平線單元最佳影片，以東南亞區域最大規模的海上難民潮為背景，關懷流亡於泰緬邊境的羅興亞難民所遭遇的身份認同及悲困處境。

▲《邊境幻夢》獲得特別提及獎。（圖／台北電影節提供）



▲《邊境幻夢》劇照。（圖／台北電影節提供）



觀眾票選獎由台灣電影《大餓》獲獎，導演謝沛如、演員蔡嘉茵、張耀仁領獎。導演在台上表示：「很謝謝大家，謝謝觀眾的支持，謝謝演員、謝謝劇組，非常感謝台北電影節舉辦的『國際提案工作坊』，這是在台北電影節長大的，很開心能在這裡首映，也很開心得到這個獎。」

▲《大餓》獲得觀眾票選獎。（圖／台北電影節提供）



▲《大餓》劇照。（圖／台北電影節提供）



台北電影節主席李屏賓表示，今年共計610部短片報名參加，感謝所有參賽的工作人員、導演，希望每個劇組都有機會拿獎，期許海外影人來台期間都有吃到台灣食物，交到一些台灣朋友。

評審團召集人沈可尚感謝所有劇組，4天評審過程雖然辛苦，但是非常愉快的經驗，「最後我們選擇角色觸動上、影像操作策略上，角色反應的文化上能夠抓住我們心中的，最佳影片是全數通過的。

▲「國際新導演競賽」評審團。（圖／台北電影節提供）



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台北電影節「國際新導演競賽」得獎名單：

最佳影片：

《蘿莉破壞王》（System Crasher）（德國）

評審團特別獎：

《我們與愛的距離》（House of Hummingbird）（南韓、美國）

特別提及獎：

《邊境幻夢》（Manta Ray）（泰國、法國、中國大陸）

觀眾票選獎：

《大餓》（台灣）

影評人協會推薦獎（會外獎）：

《蘿莉破壞王》（System Crasher）（德國）