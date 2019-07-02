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不滿金曲結果！　陳珊妮遭網友威脅「準備蓋她布袋」

記者鄭又菡／綜合報導

第30屆金曲獎在上週已成功落幕，不料本屆評審團主席陳珊妮卻在臉書公開遭受霸凌，包含「笑死，差點準備蓋她布袋」、「雞蛋都準備好了」等霸凌言論，她的臉書小編在1日貼出網友的截圖並引用蔡依林經典金句「葉永鋕提醒我，在任何種情況，我都可能成為某一種少數」來譴責暴力，引發關注。

▲陳珊妮遭臉書霸凌。（圖／翻攝自Facebook／SandeeChan．陳珊妮 公主粉絲團）

▲陳珊妮遭臉書霸凌。（圖／翻攝自Facebook／SandeeChan．陳珊妮 公主粉絲團）

一名網友在陳珊妮粉專上留言：「原本已經私訊陳珊妮儘速飛離台灣一陣子避風頭的時候，還好年度專輯讓她家門口可以少了至少八萬人。」其他網友緊接留言：「看完完整名單後心裡第一個念頭是珊妮變得這麼圓融嗎？幾乎每個人都在最合適的獎項得獎！」在面對網友語帶恐嚇的言論下，她的臉書小編發文譴責網路霸凌：「當我們感謝有自由的平台可以表達意見，卻不自覺帶來恐懼跟不安的時候，有些不應該被跨過的底線就被忽視了。」

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▲陳珊妮遭網友的言論霸凌。（圖／翻攝自Facebook／時尚編輯的真心話）

▲陳珊妮遭網友的言論霸凌。（圖／翻攝自Facebook／時尚編輯的真心話）

陳珊妮的臉書管理員表示，即使當事人覺得這些留言無傷大雅，但還是認為這些網路霸凌不該被當成玩笑話，「這些言語通常不會對我們要做的工作造成什麼影響，對公主（陳珊妮）來說就是繼續靠音樂的收入再做下一段音樂。」

▲陳珊妮寫下當評審心情。（圖／翻攝自Facebook／SandeeChan．陳珊妮 公主粉絲團）

▲陳珊妮寫下當評審心情。（圖／翻攝自Facebook／SandeeChan．陳珊妮 公主粉絲團）

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關鍵字

陳珊妮, 網路霸凌, 金曲獎, 金曲30

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