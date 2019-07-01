迪麗熱巴斷了「到台灣發展」念頭…關鍵原因曝光！　27年心事一次說清楚

記者潘慧中／綜合報導

迪麗熱巴擁有亮麗外貌，27歲的她演藝事業表現也越來越亮眼，但她出道前其實是新疆歌舞團的舞蹈演員，那年沒去成北京奧運的開幕式，卻意外考進上海戲劇學院（以下簡稱上戲），幾年後甚至還和偶像楊冪一起拍了戲。

▲迪麗熱巴人氣越來越火紅。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）



請繼續往下閱讀...

據《新京報》報導，迪麗熱巴當年進舞團不久後就遇到奧運盛事，「我去的時候已經有台柱、領舞、獨舞」，儘管自認沒機會被派去北京參加開幕式，每天仍積極排練，最後果然沒去成，「大部分人都去北京了，就剩我們幾個留在家裡休息，過了大概1年。」

▲迪麗熱巴出道前是新疆歌舞團的舞蹈演員。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴工作室）



後來在爸爸同學的建議下，迪麗熱巴決定報考中央音樂學院（以下簡稱中音）、上海音樂學院（以下簡稱上音），結果在上音考場意外遇到上戲的老師走過來說：「同學，上戲也在招生，妳要不要來報考一下？」沒想到，她真的考上了，成為人生的一大轉捩點。

▲迪麗熱巴最後考進上海戲劇學院。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）



幸運的是，迪麗熱巴大一就有拍戲機會，《阿娜爾罕》也因此成為她的出道作，求學期間便有不少經紀公司找上門，「有一些經紀公司讓我去香港或台灣發展，說可能我的長相更適合做模特兒，可我想，我不是為了當模特兒才去學表演啊，我想做一名好演員。」

▲▼迪麗熱巴坦言曾有經紀公司邀她去台灣發展。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）



迪麗熱巴2011年簽約嘉行傳媒，《微時代》是她進公司後拍的第一部戲，也是她第一次跟楊冪合作，「最初見到楊冪姐應該是私下，當時有工作人員，也有其他演員，就覺得她很美、很漂亮，因為那時候正在看《宮》，她從遠處走過來，就覺得我的媽呀，晴川走過來了。」

▲▼迪麗熱巴和楊幂合作了不少部作品。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）



第一次合作又激動又緊張，迪麗熱巴後來又和楊冪合拍了《古劍奇譚》，心情才稍微放鬆一點，接著合作《怦然星動》時，心態又轉換了不少，「那時候會在片場開開玩笑什麼的，因為拍電影不像拍電視劇那麼趕，休息的時候大家會在一起說說話，就覺得沒有那麼緊張了。」