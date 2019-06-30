二伯喝喜酒「模範穿搭」3細節被讚爆！　無袖洋裝包出腰身激美

記者潘慧中／綜合報導

二伯是知名YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）的老婆，常在社群網站分享生活的她，29日悄悄參加大學好友的婚禮，「又嫁一位了（嗚嗚嗚～）看著新娘爸爸交手給新郎的剎那，跟著哭到一個不行！」

▲二伯參加閨蜜婚禮。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



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照片中，可以看到二伯放下一頭及胸長髮，身穿無袖杏色洋裝，腰間鬆緊設計突顯纖細腰身，搭配嫩黃色涼鞋，增添活潑氣質，一抹淡妝又不失好氣色，要不是一手抱著蔡桃貴，逆齡外貌實在很難看出她已經是一個孩子的媽。

這身打扮素雅又不失莊重，還貼心注意到不要搶過新娘鋒頭，特地選了杏仁淺色調，3個細節穿搭引起網友讚賞，更封她這一身打扮是模範穿搭，「真的很有心」、「完全凸顯新娘的亮麗。」

▲▼二伯帶兒子同行。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



婚禮中另一個亮點莫過於蔡桃貴，二伯PO出現場照後搞笑地說：「#專業花童貴歡迎邀約#越來越熟練了！」他這次似乎也擔任了小小花童，還被眼尖網友意外發現他悄悄換了鞋子，萌樣引起不小關注。

▲蔡桃貴似乎又當花童了。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



此外，二伯透露新娘是她的大學好姊妹，從學生、出社會工作、成家到生小孩，彼此陪伴走過最重要、最美好的歲月，如今看著閨蜜找到幸福，內心充滿感慨，「真的有種嫁女兒的感覺啊！！！請務必幸福快樂永遠。」

二伯IG全文：

大學好朋友又嫁一位了（嗚嗚嗚～

看著新娘爸爸交手給新郎的剎那，跟著哭到一個不行！

我們陪伴著彼此最好的歲月，學生/出社會/成家立業/寶寶們的誕生～ 真的有種嫁女兒的感覺啊!!!

#請務必幸福快樂永遠

#專業花童貴歡迎邀約

#越來越熟練了