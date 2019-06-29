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金曲獎／打敗蔡依林陳星翰！　余佳倫、黃宣奪最佳單曲製作人

記者潘慧中／綜合報導

第30屆金曲獎29日隆重登場，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑主持。目前準備頒發的是最佳單曲製作人，本屆入圍的有謝震廷、陳君豪《愛麗絲》、Starr Chen陳星翰、蔡依林《怪美的》、ØZI《B.O.》、孫盛希《希遊記》、陳珊妮《自己的房間》、陳建騏、韓立康《Don't Cry Don't Cry》和余佳倫、黃宣《不開燈俱樂部BKD CLUB》，最終得獎的是余佳倫、黃宣。

►【第30屆金曲獎得獎名單】看這裡

▲▼金曲頒獎典禮－【最佳單曲製作人】余佳倫、黃宣﹙演唱者：YELLOW﹚。（圖／翻攝自Hami Video）

▲余佳倫、黃宣拿下最佳單曲製作人。（圖／翻攝自Hami Video）

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余佳倫、黃宣上台發表得獎感言時，可以看得出來他們有點不知所措，「真的不知道該說什麼」，他除了謝謝重要的家人，也不忘感謝音樂路上最重要的2位工作夥伴，簡單幾句話表達滿滿的謝意。

▲▼金曲頒獎典禮－【最佳單曲製作人】余佳倫、黃宣﹙演唱者：YELLOW﹚。（圖／翻攝自Hami Video）

▲余佳倫、黃宣發表得獎感言。（圖／翻攝自Hami Video）

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音樂製作人余佳倫（A-len）與夥伴共創的音樂工作室「MUSDM」曾負責第29屆金曲獎典禮配樂語音效，余佳倫也活躍於各大電視劇及廣告配樂。此次參與製作樂團《YELLOW》的專輯《都市病》製作，其樂團主唱黃宣也參與其中，以《不開燈俱樂部BKD CLUB》入圍金曲30「最佳單曲製作人獎」。

專輯《都市病》中一曲《不開燈俱樂部BKD CLUB》不只入圍「最佳單曲製作人獎」，也入圍「最佳編曲獎」，是一首走搖滾風，但也有許多不同元素融合在裡面。
 

►決戰金曲30填字王大挑戰﻿

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