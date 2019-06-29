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開「邁巴赫」撞勞斯萊斯！彭丹「下車互加好友」和解...4個月結局神反轉

大陸中心／綜合報導

今年2月一支「邁巴赫撞上勞斯萊斯」的影片在網路上遭到瘋傳，而這台邁巴赫的車主正好就是擁有「波神」稱號的46歲香港女星彭丹。事發後，她立刻下車與對方車主李道道歉，雙方最後以「互加好友」和解收尾。沒想到4個月過後，勞斯萊斯的男車主竟要求索賠，讓彭丹超傻眼。

▲開「邁巴赫」撞勞斯萊斯！彭丹「下車互加好友」和解...4個月結局神反轉（圖／翻攝彭丹微博）

▲46歲女星彭丹擁有36F的傲人身材，被稱為「波神」。（圖／翻攝彭丹微博）

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當時這台「邁巴赫」（Maybach）的駕駛是彭丹的司機，過程中因操作有誤，不小心在在倒車時撞到後面的「勞斯萊斯」（Rolls-Royce）。事後，坐在後座的彭丹趕緊下車向對方道歉，沒想到雙方不僅沒有發生爭執，還和氣地握手、遞名片、加好友，甚至閒聊起來，互相介紹自己工作單位，最後帶著笑容離去。

原本以為事情就這樣圓滿結束，殊不知才不到半年的時間，勞斯萊斯的車主李總裁竟告上法院。彭丹的助理表示，寶健（中國）有限公司在今年4月時，連同彭丹和她的公司一起告，一開始原本求償38.5萬元（台幣約173.6萬），但上了法庭又改口變12.8萬（台幣約57.7萬）。

▲開「邁巴赫」撞勞斯萊斯！彭丹「下車互加好友」和解...4個月結局神反轉（圖／翻攝新京報我們視頻）

▲事發當時，彭丹與李道握手和解。（圖／翻攝《新京報我們視頻》，下同）

據悉，該案已於6月26日開庭審理，彭丹的司機須對該案件負全責。對此，彭丹在第一時間接到通知時感到十分驚訝，並且承諾，會依法院判決去執行後續事宜；她表示，「我們從一開始就願意賠償，當時我跟他真誠道歉的時候，他也很大方說不用賠，而網友也紛紛點讚，影片裡都有，但不知道為甚麼突然告上法院。」

▲開「邁巴赫」撞勞斯萊斯！彭丹「下車互加好友」和解...4個月結局神反轉（圖／翻攝新京報我們視頻）

▲彭丹在4月時得知對方將她告上法院，而該案已於6月26日開庭審理。

彭丹也提到，對方車主以他們公司的名義，公司的法人代表是李道，也是他簽字蓋章的，我覺得挺吃驚的，而且之前協商時一直不給發票，我們要怎麼賠？希望這事能和平解決，我相信法院是公平的，不管法院判多少錢，我們都會去執行，希望這個社會多一點寬容、多一點誠信。」

據悉，事發後有網友提到，這兩台車都價格不菲，邁巴赫要價500萬元人民幣（約2300萬元新台幣），萊斯萊斯則要價800萬元人民幣（約3600萬元新台幣）。目前，法院未當庭宣判結過，而李道對此事也尚無回應。

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邁巴赫, 彭丹, 勞斯萊斯, 波神彭丹

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