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小A辣整完鼻子1週「終於能見客」！　拿下口罩…新面貌曝光

記者李湘文／綜合報導

網紅小A辣曾在2018年砸下200萬整型，讓臉部線條變得更加柔美，日前又宣布再度「進化」，找整型名醫李進良加強鼻頭。他27日PO出自拍照表示「鼻子終於能見客了」，秀出鼻頭整型後的模樣，令粉絲驚呼「好自然」、「還是一樣美」。

▲小A辣回覆酸民。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

▲小A辣曾做全臉整型。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

小A辣日前無預警公開躺在手術台上的照片，宣告：「即將再進化，3天後見。」他這回接受「鼻頭微翹」手術，術後也不在意形象，直接公開還有血跡的照片，鼻樑和人中都貼著紗布和膠帶，卻還安撫粉絲「完全不痛」。

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▲小A辣整型「即將再進化」。（圖／翻攝自小A辣Instagram）

▲小A辣日前上手術台修改鼻子。（圖／翻攝自小A辣Instagram）

▲小A辣整型「即將再進化」。（圖／翻攝自小A辣Instagram）

▲小A辣術後照（照片經黑白處理）。（圖／翻攝自小A辣Instagram）

雖然不是影響重大的手術，但小A辣還是花了點時間恢復，直到過了1個星期，才在Instagram宣布：「鼻子終於能見客了，持續消腫中。」他拿下口罩以素顏自拍，鼻子的傷口已看不出來，被粉絲大讚很美很自然。

▲小A辣鼻子整形成果公開。（圖／翻攝自小A辣Instagram）

▲小A辣鼻子整形成果公開。（圖／翻攝自小A辣Instagram）

▲小A辣拿下口罩，曝光整型成果。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

小A辣在2018年9月大動手術，不只掀頭皮、削骨、墊下巴，還把胸部隆到D罩杯，雖然花了200萬元，恢復期也超過3個月，卻覺得很值得，「就是要投資自己呀，賺來的錢留給後代有什麼用。」他後續也經過幾次微調，才有了如今滿意的面貌。

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