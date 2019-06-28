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網瘋傳第三胎生父！　張柏芝親PO「同框照」揭密英國工程師身分

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星張柏芝（張栢芝）2018年底證實生下第三胎「小王子」，一直以來都沒有公開親生父親是誰，也因此謠言不斷。日前網路上又爆出消息，瘋傳小王子生父有可能是英國籍工程師Leo，對於男方身分，張柏芝28日親自曬出同框照解答了！

▲張柏芝教化妝。（圖／翻攝自微博／張柏芝工作室）

▲張柏芝。（圖／翻攝自微博／張柏芝、CFP）

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▲張柏芝2018年12月證實自己生下第三胎，但對兒子生父身分保密到家。（圖／翻攝自微博／張柏芝工作室、張柏芝）

日前有網友發現，張柏芝自離婚後，曾多次和一名英國籍男子Leo合照，男方疑似在新加坡工作，擔任軟體工程師，年齡小她3至5歲，過去在她的不少照片中都可以見到男方身影，就連在懷孕期間，她也曾分享過兒子Quintus和Leo的鬼臉照片，看來關係應該不錯，不過目前翻看她的IG，照片幾乎已經被清空。

事實上，張柏芝和Leo不是第一次被懷疑是情侶關係，早在2013年時，就有新加坡媒體翻出多張2人合照，此外她曾在受訪中提過，之所以喜歡新加坡是因為喜歡運動，「在這裡可以暢快滑水。」之後就被發現她和Leo戲水的身影。

於是，循著這些脈絡，網友推測「小王子」有可能是中英混血兒。不知是否因為這些網路傳言，張柏芝28日透過IG發文，PO出多張與友人及孩子們的合照，其中也包括了與Leo的同框畫面，文中則寫道：「所有都是認識了很多年的老朋友，希望友誼永固。」一番話一出，也說明了與Leo只是多年好友，舉動也形同間接闢謠。

▲網瘋傳第三胎生父！　張柏芝親PO「同框照」揭密英國工程師身分。（圖／翻攝自張柏芝Instagram）

▲網瘋傳第三胎生父！　張柏芝親PO「同框照」揭密英國工程師身分。（圖／翻攝自張柏芝Instagram）

▲張柏芝IG曬出與Leo的合照。（圖／翻攝自張柏芝Instagram）

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