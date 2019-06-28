因誤會離婚訣別45年！「當年被劉家昌拆散」謝賢力挺甄珍：我永遠愛她

▲甄珍、謝賢離婚45年合體出席甄珍傳記記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者林映妤／台北報導

影后甄珍首度出版傳記《真情真意：華語影壇第一代玉女巨星甄珍的千言萬語》，28日舉行簽書會，離婚45年的前夫謝賢也驚喜站台，2人當眾合唱《月亮代表我的心》，對方更大膽告白：「我永遠愛甄珍。」甄珍則害羞回應：「他對我的愛，我永遠珍惜。」但否認2人有機會復合。

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▲▼甄珍、謝賢台上合唱、相擁畫面動人。（圖／記者李毓康攝）

甄珍和謝賢1974年結婚，1975年離婚，談情6年步入婚姻，劉家昌卻不理會甄珍已是人妻，檯面上下都瘋狂追求，最後因為一連串誤會成功拆散了甄珍與謝賢，甄珍後來也二嫁給劉家昌，最後仍離婚收場。甄珍與謝賢離婚後，謝賢維持君子風度沒有口出惡言，但雙方45年間僅有兩次短暫在咖啡廳見過，沒有交談，今年才首度破冰。

今年前資深媒體人徐紀琤替甄珍執筆傳記，與甄珍前往香港採訪謝賢，甄珍與謝賢才在離婚後首次正式深談。記者會上，謝賢上台與甄珍合唱《月亮代表我的心》，更不計前嫌大擁抱，畫面相當感人。

▲▼謝賢不計前嫌破冰，更告白「永遠愛甄珍」。（圖／記者李毓康攝）

未來有機會復合嗎？謝賢表示，「上天自會有安排，我一直對甄珍有一種剛認識時那種一見鍾情的感覺，維持初戀的感覺。她是第一位一直在我腦海裡的人。」甄珍則豁達笑說，謝賢一直很體貼、相當照顧她，「我們都老了，就健健康康、安度老年，笑看人生喜怒哀樂吧！」最後也透露，現在雙方是友情大於愛情，有這麼個好友就夠了。

雙方今年因為採訪搭上線，提到訣別45年再見面，甄珍讚謝賢仍保持紳士風範，「他一開始沒認出我，過了15分鐘去上個廁所回來，就說『她好像一個人啊，只是大隻了一點』，我才說我是章家珍（甄珍本名）！」

▲▼甄珍出書，方芳芳、李行、陳美鳳、藍心湄、梁修身等人站台力挺。（圖／記者李毓康攝）

其實2人分手後，謝賢來過台灣3次，但因為劉家昌佈下天羅地網，所以甄珍完全不知道，就這麼錯過彼此。對於愛情，甄珍笑說，「有浪漫甜蜜，也有心酸痛苦。現在太晚了，要是年輕30歲就有可能迎接愛情。」她也酸了劉家昌一下，「現在有人唱情歌我不會答應！唱情歌的我第一個拒絕，因為現在我有頭腦了，以前都傻乎乎的。」

甄珍7月在高雄另外會舉行「甄愛高雄群星會」影展活動，李行導演、謝賢等人都會出席力挺，她坦承壓力很大導致胃出血，現在血壓、血糖也常忽高忽低，不過她調皮表示，還是會偶爾偷吃一點巧克力，「我還瘦了10公斤，因禍得福呢！」