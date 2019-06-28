ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

因誤會離婚訣別45年！「當年被劉家昌拆散」謝賢力挺甄珍：我永遠愛她

▲▼甄珍、謝賢離婚45年合體出席甄珍傳記記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲甄珍、謝賢離婚45年合體出席甄珍傳記記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者林映妤／台北報導

影后甄珍首度出版傳記《真情真意：華語影壇第一代玉女巨星甄珍的千言萬語》，28日舉行簽書會，離婚45年的前夫謝賢也驚喜站台，2人當眾合唱《月亮代表我的心》，對方更大膽告白：「我永遠愛甄珍。」甄珍則害羞回應：「他對我的愛，我永遠珍惜。」但否認2人有機會復合。

▲▼甄珍、謝賢離婚45年合體出席甄珍傳記記者會。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼甄珍、謝賢台上合唱、相擁畫面動人。（圖／記者李毓康攝）

▲▼甄珍、謝賢離婚45年合體出席甄珍傳記記者會。（圖／記者李毓康攝）

甄珍和謝賢1974年結婚，1975年離婚，談情6年步入婚姻，劉家昌卻不理會甄珍已是人妻，檯面上下都瘋狂追求，最後因為一連串誤會成功拆散了甄珍與謝賢，甄珍後來也二嫁給劉家昌，最後仍離婚收場。甄珍與謝賢離婚後，謝賢維持君子風度沒有口出惡言，但雙方45年間僅有兩次短暫在咖啡廳見過，沒有交談，今年才首度破冰。

今年前資深媒體人徐紀琤替甄珍執筆傳記，與甄珍前往香港採訪謝賢，甄珍與謝賢才在離婚後首次正式深談。記者會上，謝賢上台與甄珍合唱《月亮代表我的心》，更不計前嫌大擁抱，畫面相當感人。

▲▼甄珍、謝賢離婚45年合體出席甄珍傳記記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼謝賢不計前嫌破冰，更告白「永遠愛甄珍」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼甄珍、謝賢離婚45年合體出席甄珍傳記記者會。（圖／記者李毓康攝）

未來有機會復合嗎？謝賢表示，「上天自會有安排，我一直對甄珍有一種剛認識時那種一見鍾情的感覺，維持初戀的感覺。她是第一位一直在我腦海裡的人。」甄珍則豁達笑說，謝賢一直很體貼、相當照顧她，「我們都老了，就健健康康、安度老年，笑看人生喜怒哀樂吧！」最後也透露，現在雙方是友情大於愛情，有這麼個好友就夠了。

雙方今年因為採訪搭上線，提到訣別45年再見面，甄珍讚謝賢仍保持紳士風範，「他一開始沒認出我，過了15分鐘去上個廁所回來，就說『她好像一個人啊，只是大隻了一點』，我才說我是章家珍（甄珍本名）！」

▲▼甄珍傳記記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼甄珍出書，方芳芳、李行、陳美鳳、藍心湄、梁修身等人站台力挺。（圖／記者李毓康攝）

▲▼甄珍傳記記者會。（圖／記者李毓康攝）

其實2人分手後，謝賢來過台灣3次，但因為劉家昌佈下天羅地網，所以甄珍完全不知道，就這麼錯過彼此。對於愛情，甄珍笑說，「有浪漫甜蜜，也有心酸痛苦。現在太晚了，要是年輕30歲就有可能迎接愛情。」她也酸了劉家昌一下，「現在有人唱情歌我不會答應！唱情歌的我第一個拒絕，因為現在我有頭腦了，以前都傻乎乎的。」

甄珍7月在高雄另外會舉行「甄愛高雄群星會」影展活動，李行導演、謝賢等人都會出席力挺，她坦承壓力很大導致胃出血，現在血壓、血糖也常忽高忽低，不過她調皮表示，還是會偶爾偷吃一點巧克力，「我還瘦了10公斤，因禍得福呢！」

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

推薦閱讀

茉莉公主變性感特務！新版《霹靂嬌娃》預告釋出千萬網友暴動了

茉莉公主變性感特務！新版《霹靂嬌娃》預告釋出千萬網友暴動了

《從前，有個好萊塢》海報藏玄機！布萊德彼特「皮帶扣」源自60年前這地方

《從前，有個好萊塢》海報藏玄機！布萊德彼特「皮帶扣」源自60年前這地方

《靠譜歌王》其實是紅髮艾德人生故事！狂虧「沒演男主角」：我只是第二人選

《靠譜歌王》其實是紅髮艾德人生故事！狂虧「沒演男主角」：我只是第二人選

丹尼爾克雷格out！羅伯派汀森大勢年　導演指定要他成為「新任007」

丹尼爾克雷格out！羅伯派汀森大勢年　導演指定要他成為「新任007」

「現在笑！不准笑！」昆汀操弄觀眾認了超爽　小丑女一旁看呆

「現在笑！不准笑！」昆汀操弄觀眾認了超爽　小丑女一旁看呆

邱澤「台版康斯坦汀」帥炸！地上辦不了的懸案「交給通靈警探」

邱澤「台版康斯坦汀」帥炸！地上辦不了的懸案「交給通靈警探」

小蜘蛛太習慣「有超能力」！餐廳用餐下意識動作：我糗到爆炸

小蜘蛛太習慣「有超能力」！餐廳用餐下意識動作：我糗到爆炸

《仲夏魘》火烤人肉、剝人皮！《逃出絕命鎮》導演看完崩潰：此生最不舒服

《仲夏魘》火烤人肉、剝人皮！《逃出絕命鎮》導演看完崩潰：此生最不舒服

瑟夏羅南、艾瑪華森《小婦人》11張劇照曝光！神還原四姊妹美翻

瑟夏羅南、艾瑪華森《小婦人》11張劇照曝光！神還原四姊妹美翻

「鈔票賞巴掌」羞辱經驗搬上大銀幕　吳可熙寫《灼人秘密》：過程很療癒

「鈔票賞巴掌」羞辱經驗搬上大銀幕　吳可熙寫《灼人秘密》：過程很療癒

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

「嗯哼爸」杜江爆出軌小13歲程瀟！　霍思燕氣炸飆罵：死全家

陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

甄珍, 李行, 謝賢, 真情真意：華語影壇第一代玉女巨星甄珍的千言萬語

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 宋仲基、宋慧喬前世是「母子」　命理師曝：喬妹說話容易刺傷人
  2. 名媛界大S高衩泳裝辣秀逆天長腿　女兒身材「1比1複製」…網讚：神基因！
  3. 《情書》24年翻拍陸版…女主角是陳意涵！　網驚「這麼大歲數」鐵粉出聲了
  4. 金曲30／歌手錄音室公開！ØZI「坐著饒舌」唱前先聊2hr揭癖好
  5. 王少偉等兩年無桃花　命理師批他改名孤老終身
  6. 因誤會離婚訣別45年！「當年被劉家昌拆散」謝賢力挺甄珍：我永遠愛她
  7. 宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生
  8. 哈利梅根一家3口重遊「愛情萌芽地」　興奮宣布：第一次家庭旅遊！
  9. I.O.I解散2年「確定重組」　官方回應：是真的…粉絲嗨翻！
  10. 格雷的五十道陰影作者新作　《伯爵先生》首刷1秒賣出1本

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366