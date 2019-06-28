記者張筱涵／綜合報導

南韓偶像Somi（昭彌）參加了27日播出的《不是你認識的我》（니가 알던 내가 아냐 V2），爆料了自己有個3女1男的聊天室，每天都會打視訊電話1到2個小時。

▲Somi日前以《Birthday》出道。（圖／翻攝自Instagram／somsomi0309）

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《不是你認識的我》主要是邀請和主角有一定熟識度的人當來賓，試著猜測主角下一步會做什麼動作或說什麼話，而在Somi去上時，就邀請到了Zion.T、表姐柳秀晶（류수정）、CLC成員權恩彬和新朋友曹璐。

Somi透露自己和權恩彬感情要好，常常會打視訊電話給彼此聊天，甚至在廁所的時候也偶爾會，而在她首次公開的家裡時，也讓大家看見了和權恩彬、演員金賽綸聊視訊電話的畫面。她進而透露其實朋友圈裡面有個「視訊電話Family」，主要成員就是權恩彬、金賽綸和AB6IX成員朴佑鎮，意外的3女1男組合讓網友都很驚訝。

▲Somi透露和權恩彬、金賽綸、朴佑鎮有視訊聊天群組。（圖／翻攝自韓網）

事實上，朴佑鎮曾在《PRODUCE 101》脫穎而出成員Wanna One一員，精湛的舞蹈實力帶給大家深刻印象外，超齡的低音砲RAP迷倒許多少女，雖然是在Brand New Music公司出道，但其實曾在南韓經紀公司三大龍頭之一的JYP娛樂擔任過練習生，也因此和Somi認識。