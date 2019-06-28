ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

依依怒控：婚前婚後雙面人！　偷躲臥室一角「打老公電話」發現驚人真相

記者張筱涵／綜合報導

雙胞胎依依佩佩的依依日前上《小明星大跟班》控訴老公Stanley，一連舉出2個她認為對方婚前婚後差很大的部分，怎料一聽Stanley解釋卻越聽越火直指：「真的是雙面人！」

▲依依和Stanley結婚6年，一家3口相處融洽。（圖／翻攝自臉書／雙胞胎依依佩佩的依依）

▲依依和Stanley結婚6年，一家3口相處融洽。（圖／翻攝自臉書／雙胞胎依依佩佩的依依）

依依首先控訴Stanly婚前隨call隨接或一定會回覆，但有一次想請對方來接送回家時發生了連打幾通都沒接的狀況，想說可能是在忙吧，回家則看見老公躺在床上呼呼大睡，事情並沒有因為Stanley在睡覺而結束，她還站床後方打電話，就想看老公睡得有多熟。

請繼續往下閱讀...

▲依依偷站在Stanley身後發現驚人真相。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲依依偷站在Stanley身後發現驚人真相。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

沒想到卻親眼目睹了Stanley不耐煩後按掉的畫面，依依直呼「真的太壞了」，即使老公解釋當時可能在吵架而且因為每次接起來都是被罵，她還是沒辦法接受竟然被老公掛電話的事實。依依繼續控訴第二點「婚前隨便煮都捧場，婚後當眾人面嘲笑我的廚藝」，以前隨便拿個知名品牌湯包煮一下就被稱讚「全世界最好吃」，但婚後煮一樣的東西卻被說是「廚餘」，氣得她直說：「婚前婚後真的是雙面人！」

▲依依偷站在Stanley身後發現驚人真相。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲依依罵Stanley婚前婚後雙面人。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

Stanley解釋為什麼會說依依煮的那碗湯是廚餘：「煮完之後她會把冰箱裡面的剩菜，比如說有沙拉就丟進去，而且不是丟進去煮，是煮好拿出來後覺得少些什麼，裡面有炒空心菜就丟一點進去，有生青菜就丟進去，有番茄也丟進去，攪一攪把剩菜沒加熱就丟進去。」說到這裡Stanley也求在場男士們評評理，其他人也一致認為那碗到最後就是廚餘。

▼【完整版】婚前的你真好 老公婚前婚後差很大2019.06.27小明星大跟班。（影片／取自我愛小明星大跟班YouTube，如遭刪除請見諒）

推薦閱讀

正宮完勝2.0！阿翔遊澳門重燃愛火　「Grace絕美曲線」藏滿滿的愛～

正宮完勝2.0！阿翔遊澳門重燃愛火　「Grace絕美曲線」藏滿滿的愛～

陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

國師說話了！　宋仲基宋慧喬閃離「是找回尊嚴的方式」網淚推：超中肯

國師說話了！　宋仲基宋慧喬閃離「是找回尊嚴的方式」網淚推：超中肯

《仲夏魘》火烤人肉、剝人皮！《逃出絕命鎮》導演看完崩潰：此生最不舒服

《仲夏魘》火烤人肉、剝人皮！《逃出絕命鎮》導演看完崩潰：此生最不舒服

范冰冰：2018年必須生baby！　李晨籌備2億古堡婚禮…「陰陽合約」爆出全毀

范冰冰：2018年必須生baby！　李晨籌備2億古堡婚禮…「陰陽合約」爆出全毀

本土劇娜美辣翻！45公斤練出川字腹肌　張家瑋E罩杯不縮水

本土劇娜美辣翻！45公斤練出川字腹肌　張家瑋E罩杯不縮水

《炮仔聲》陳冠霖爆領便當！發文暗示「天國近了」網全崩潰

《炮仔聲》陳冠霖爆領便當！發文暗示「天國近了」網全崩潰

《長江七號》富二代11年後變超正！　22歲認愛「校草級男友」粉絲全心碎了

《長江七號》富二代11年後變超正！　22歲認愛「校草級男友」粉絲全心碎了

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

「嗯哼爸」杜江爆出軌小13歲程瀟！　霍思燕氣炸飆罵：死全家

正宮完勝2.0！阿翔遊澳門重燃愛火　「Grace絕美曲線」藏滿滿的愛～

陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

依依, 雙胞胎依依佩佩, Stanley, 小明星大跟班

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 他娶了備忘錄裡的女孩！張若昀「古堡前騎白馬」迎娶唐藝昕　現場照曝光
  2. 金曲倒數1天..蔡依林宣佈不走紅毯！　任性做自己：我沒興趣
  3. 依依怒控：婚前婚後雙面人！　偷躲臥室一角「打老公電話」發現驚人真相
  4. 李㼈顫抖忍淚「馬大哥是自己的大哥」　叮囑沛小嵐：健康最重要
  5. 沛小嵐憔悴全程爆哭　施易男憶「爸爸」馬如龍心疼：他們隨時放閃
  6. 吳謹言掰了…《延禧攻略2》年底開拍　外傳女主角由「她」擔綱！
  7. 開播日期即將公開！7月2日中午12點帶你直擊《聲林之王2》首錄記者會
  8. 《鍵盤手》搶MIC賽 聲林選手鄭可強PK大魔王關韶文
  9. 金材昱2度爆戀上李伊　公司隔一晚回應⋯女方火速跟著出聲
  10. 《有嘻哈》Jony J 公開認愛6年前女友！　深情告白：兜兜轉轉還是你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366