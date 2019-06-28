依依怒控：婚前婚後雙面人！　偷躲臥室一角「打老公電話」發現驚人真相

記者張筱涵／綜合報導

雙胞胎依依佩佩的依依日前上《小明星大跟班》控訴老公Stanley，一連舉出2個她認為對方婚前婚後差很大的部分，怎料一聽Stanley解釋卻越聽越火直指：「真的是雙面人！」

▲依依和Stanley結婚6年，一家3口相處融洽。（圖／翻攝自臉書／雙胞胎依依佩佩的依依）

依依首先控訴Stanly婚前隨call隨接或一定會回覆，但有一次想請對方來接送回家時發生了連打幾通都沒接的狀況，想說可能是在忙吧，回家則看見老公躺在床上呼呼大睡，事情並沒有因為Stanley在睡覺而結束，她還站床後方打電話，就想看老公睡得有多熟。

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▲依依偷站在Stanley身後發現驚人真相。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

沒想到卻親眼目睹了Stanley不耐煩後按掉的畫面，依依直呼「真的太壞了」，即使老公解釋當時可能在吵架而且因為每次接起來都是被罵，她還是沒辦法接受竟然被老公掛電話的事實。依依繼續控訴第二點「婚前隨便煮都捧場，婚後當眾人面嘲笑我的廚藝」，以前隨便拿個知名品牌湯包煮一下就被稱讚「全世界最好吃」，但婚後煮一樣的東西卻被說是「廚餘」，氣得她直說：「婚前婚後真的是雙面人！」

▲依依罵Stanley婚前婚後雙面人。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

Stanley解釋為什麼會說依依煮的那碗湯是廚餘：「煮完之後她會把冰箱裡面的剩菜，比如說有沙拉就丟進去，而且不是丟進去煮，是煮好拿出來後覺得少些什麼，裡面有炒空心菜就丟一點進去，有生青菜就丟進去，有番茄也丟進去，攪一攪把剩菜沒加熱就丟進去。」說到這裡Stanley也求在場男士們評評理，其他人也一致認為那碗到最後就是廚餘。

▼【完整版】婚前的你真好 老公婚前婚後差很大2019.06.27小明星大跟班。（影片／取自我愛小明星大跟班YouTube，如遭刪除請見諒）