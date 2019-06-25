剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

記者李湘文／綜合報導

大陸網紅韓安冉擁有400萬微博粉絲，日前剛跟老公「小豬」補辦婚禮，邀請大批網紅好友參加，卻因為開直播導致大家都被「打回原形」，在網路上掀起超熱烈議論。沒想到，先前的話題才剛平息，她就在直播中宣布「準備去辦離婚」，然而距離舉辦婚禮才過8天，驚人發展讓這對夫妻又成為焦點。

▲韓安冉剛辦完婚禮1個星期，就宣布離婚。（圖／翻攝自微博／韓安冉o3o）

韓安冉談戀愛一路戲劇化，跟小豬交往以來分合幾次，直到去年意外懷孕才穩定下來，今年3月度過20歲生日之後，便跟男方登記結婚。因為大肚子，她並沒有馬上舉行婚禮，而是先在4月25日生下女兒，經過1個多月的調養後，才在廠商贊助之下，於6月16日補辦婚禮，得到圈內許多網紅好友祝福，引起不小的注目。

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▲韓安冉在婚禮上邀請大量網紅，成為話題。（圖／翻攝自微博／韓安冉o3o）

然而，韓安冉剛辦完婚禮就鬧出婚變，在微博上直接指名、痛罵另一名網紅「陳妮妮」賤貨，稱對方勾引自己的老公。然而陳妮妮也不甘示弱，直接公開跟小豬的對話紀錄，宣稱是男方主動發訊息過來，嗆韓安冉自己管不住老公，「清者自清！什麼人都有，我什麼樣的人，群眾是長眼睛的。」兩方隔空交戰。

▲韓安冉控訴陳妮妮介入婚姻。（圖／翻攝自微博／陳妮妮9999）

對此，韓安冉24日晚上開語音直播，自爆已經和小豬提出離婚，坦言其實感情早就不太好了，只是因為孩子才決定結婚，預計25日就找律師擬定離婚協議。她強調這絕對不是炒作，離婚是理性考慮的結果，已經想得很清楚才開直播，「我不想找下一個，我不會再結婚了。我不需要男人了。」

▲韓安冉放話不再結婚。（圖／翻攝自微博／韓安冉o3o）

小豬也在25日清晨發出公開信，首先指控陳妮妮蹭韓安冉的熱度，承諾會把這個人的聯絡方式刪除，但接著也坦言自己壓力很大，因為賺錢賺不過老婆，每天喝酒澆愁，有了孩子之後更是喘不過氣，「在此我要給韓安冉道歉，沒能在事業上對你起到幫助。但是我會努力，給我老婆孩子好的生活，對不起讓大家擔心了！」

▲小豬道歉。（圖／翻攝自微博／小豬先生Ricky）

不過，韓安冉對於小豬的信毫不接受，表示已經被踩到底線，「對不起，我沒有愛了，我只有狠毒。」她痛斥對方明顯有問題，從今天開始再也不當傻瓜，也絕對不把錢和孩子留給對方，更忍不住在直播裡破口大罵：「誰他M把錢和孩子給了男人，誰就是傻B！」宣告跟老公的感情真的已經決裂。