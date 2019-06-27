國師說話了！　宋仲基宋慧喬閃離「是找回尊嚴的方式」網淚推：超中肯

記者潘慧中／綜合報導

宋仲基和宋慧喬27日傳出離婚消息，震驚娛樂圈。星座專家「國師」唐綺陽表示，今天剛好是水星進入獅子的第一天，「傳來這樣的重磅消息，很令人震撼，不過，也很好地凸顯了『戀愛跟婚姻是兩回事』的事實。」

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▲宋慧喬和宋仲基因戲結緣成為夫妻。（圖／CFP）



唐綺陽透露演藝圈就是獅子座掌管的產業，明星活躍於舞台，美麗帥氣的外貌、亮眼才華無不受到關注，「這些亮麗有才的人兒承載了多少人對美好的想像，只要他們幸福『的樣子』，大家便能共同分享他們的喜悅，反之亦然…。」

▲唐綺陽發表看法。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）



光鮮亮麗的背後，藏有不為人知的辛酸，唐綺陽無奈地說：「演藝行業就是這麼一個『人生不只屬自己』的行業啊…要美給別人看，要幸福給別人看，要開心給別人看，其實挺辛苦的。」

王子和公主結婚普天同慶，但在現實生活中，如果王子還是王子、公主還是公主是行不通的，唐綺陽說：「婚姻非常考驗智慧，而且必須互相妥協，當回到後台，各自只能當一半的王子公主丶開始看到對方私下的一面，如果放不下丶受不了，幻滅就是遲早的事。」

▲宋宋夫妻的婚姻生活，是不少網友的關注焦點。（圖／翻攝自Dizcul）



就宋仲基和宋慧喬離婚一事，唐綺陽表示往好的方向想，這2人其實很勇敢，「沒有要忍耐、騙人騙己的意思，合則聚不合則散，挺直接了當，沒讓歹戲拖棚，是很好的模範。乾脆地分手，不為別人委屈，重新做回王子與公主，是他們找回尊嚴的方式。」

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唐綺陽臉書全文：

撕逼星象+水星獅子的第一天⋯⋯⋯⋯傳來這樣的重磅消息

很令人震撼，不過，也很好地凸顯了「戀愛跟婚姻是兩回事」的事實。

演藝圈就是獅子的產業，演藝人員活在檯面上、被鎂光燈直射、閃耀著光芒、美麗帥氣才華亮眼大受矚目⋯，這些亮麗有才的人兒承載了多少人對美好的想像，只要他們幸福「的樣子」，大家便能共同分享他們的喜悅，反之亦然⋯⋯

演藝行業就是這麼一個「人生不只屬自己」的行業啊⋯⋯要美給別人看，要幸福給別人看，要開心給別人看，其實挺辛苦的

舞台上總是光束交織，足以迷幻人們對現實的想像，所以，當他們以王子與公主之姿結婚時，多麼的普天同慶，然而現實生活中，如果王子還是王子丶公主還是公主是不行的，婚姻非常考驗智慧，而且必須互相妥協，當回到後台，各自只能當一半的王子公主丶開始看到對方私下的一面，如果放不下丶受不了，幻滅就是遲早的事

往好的方向想，他們很勇敢，沒有要忍耐、騙人騙己的意思，合則聚不合則散，挺直接了當，沒讓歹戲拖棚，是很好的模範。乾脆地分手，不為別人委屈，重新做回王子與公主，是他們找回尊嚴的方式。

他們的這場戲散了，看戲的我們⋯⋯⋯也散了吧