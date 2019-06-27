ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

國師說話了！　宋仲基宋慧喬閃離「是找回尊嚴的方式」網淚推：超中肯

記者潘慧中／綜合報導

宋仲基和宋慧喬27日傳出離婚消息，震驚娛樂圈。星座專家「國師」唐綺陽表示，今天剛好是水星進入獅子的第一天，「傳來這樣的重磅消息，很令人震撼，不過，也很好地凸顯了『戀愛跟婚姻是兩回事』的事實。」

更多【宋慧喬宋仲基離婚】相關新聞請點此

請繼續往下閱讀...

▲宋慧喬和宋仲基因戲結緣成為夫妻。（圖／CFP）

唐綺陽透露演藝圈就是獅子座掌管的產業，明星活躍於舞台，美麗帥氣的外貌、亮眼才華無不受到關注，「這些亮麗有才的人兒承載了多少人對美好的想像，只要他們幸福『的樣子』，大家便能共同分享他們的喜悅，反之亦然…。」

▲唐綺陽（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽）

▲唐綺陽發表看法。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

光鮮亮麗的背後，藏有不為人知的辛酸，唐綺陽無奈地說：「演藝行業就是這麼一個『人生不只屬自己』的行業啊…要美給別人看，要幸福給別人看，要開心給別人看，其實挺辛苦的。」

王子和公主結婚普天同慶，但在現實生活中，如果王子還是王子、公主還是公主是行不通的，唐綺陽說：「婚姻非常考驗智慧，而且必須互相妥協，當回到後台，各自只能當一半的王子公主丶開始看到對方私下的一面，如果放不下丶受不了，幻滅就是遲早的事。」

▲宋宋夫妻的婚姻生活，是不少網友的關注焦點。（圖／翻攝自Dizcul）

就宋仲基和宋慧喬離婚一事，唐綺陽表示往好的方向想，這2人其實很勇敢，「沒有要忍耐、騙人騙己的意思，合則聚不合則散，挺直接了當，沒讓歹戲拖棚，是很好的模範。乾脆地分手，不為別人委屈，重新做回王子與公主，是他們找回尊嚴的方式。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

唐綺陽臉書全文：

撕逼星象+水星獅子的第一天⋯⋯⋯⋯傳來這樣的重磅消息

很令人震撼，不過，也很好地凸顯了「戀愛跟婚姻是兩回事」的事實。

演藝圈就是獅子的產業，演藝人員活在檯面上、被鎂光燈直射、閃耀著光芒、美麗帥氣才華亮眼大受矚目⋯，這些亮麗有才的人兒承載了多少人對美好的想像，只要他們幸福「的樣子」，大家便能共同分享他們的喜悅，反之亦然⋯⋯

演藝行業就是這麼一個「人生不只屬自己」的行業啊⋯⋯要美給別人看，要幸福給別人看，要開心給別人看，其實挺辛苦的

舞台上總是光束交織，足以迷幻人們對現實的想像，所以，當他們以王子與公主之姿結婚時，多麼的普天同慶，然而現實生活中，如果王子還是王子丶公主還是公主是不行的，婚姻非常考驗智慧，而且必須互相妥協，當回到後台，各自只能當一半的王子公主丶開始看到對方私下的一面，如果放不下丶受不了，幻滅就是遲早的事

往好的方向想，他們很勇敢，沒有要忍耐、騙人騙己的意思，合則聚不合則散，挺直接了當，沒讓歹戲拖棚，是很好的模範。乾脆地分手，不為別人委屈，重新做回王子與公主，是他們找回尊嚴的方式。

他們的這場戲散了，看戲的我們⋯⋯⋯也散了吧

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

推薦閱讀

宋宋CP童話幻滅！「慧喬姐，仲基拜託妳了」　李光洙賀詞2年後心碎惹淚

宋宋CP童話幻滅！「慧喬姐，仲基拜託妳了」　李光洙賀詞2年後心碎惹淚

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

宋仲基、宋慧喬爆撕破臉「離婚協議2次都不到場」　揭藝人離婚潛規則

宋仲基、宋慧喬爆撕破臉「離婚協議2次都不到場」　揭藝人離婚潛規則

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！　確定放手宋慧喬…2年前童話誓詞甜得心酸

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！　確定放手宋慧喬…2年前童話誓詞甜得心酸

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！　確定放手宋慧喬…2年前童話誓詞甜得心酸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宋仲基, 宋慧喬, 宋慧喬宋仲基, 唐綺陽

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 楊冪蠟像長這樣！擠出雙下巴「F級超兇上圍消風」　網吐槽：很老很難看
  2. 泫雅染深了…「齊瀏海新髮型」曝光！　神逆齡根本學生妹
  3. Gail來台班機延遲！貼心拍影片寵粉「謝謝等我」：想快點看到大家！
  4. JR紀言愷升格當新手奶爸　六連莊登《夏戀嘉年華》
  5. 宋宋CP離婚韓網「強制召喚Dispatch」要真相：還不快上工！
  6. 隋棠首度帶3個小孩出國！　機場被拍「真實反應」Sandy看傻：我的媽呀
  7. 宋仲基、宋慧喬為小孩吵翻！　友人曝「婚變2主因」：他去年9月搬進朋友家
  8. 湯唯罕見曬親媽：等了40年！　母女同框照首曝光
  9. 宋宋離婚「2年前神預言全中」！　他曝破裂原因…鐵口：2021年會有新姻緣
  10. 行房會頭痛？李愛綺「我老公說做了就不會痛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366