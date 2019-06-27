正宮完勝2.0！阿翔遊澳門重燃愛火　「Grace絕美曲線」藏滿滿的愛～

▲網友直擊，阿翔跟老婆在看手機！（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導



阿翔當街擁吻謝忻，不倫戀風波震驚演藝圈，目前2人工作急喊卡，盼望隨著時間洗刷醜聞！為了彌補婚姻裂縫，阿翔趁著這段反省思過時間，帶著愛妻Grace蜜遊澳門，2人一路上有說有笑，看似感情回溫，今（27）日，有網友直擊夫妻倆身影，互動情況又掀起網有諸多揣測。

一名網友在澳門度假，稍早在臉書《爆廢公社》曬出恩愛照，不過主角並非他本人，仔細一看容貌好熟悉，左方是藝人阿翔，而右方露出美肩、嫩腿的女子，正是正宮Grace，儘管她坐在椅子上，纖細的身材仍一覽無遺，兩人都當起低頭族，沒有進一步互動。

該PO文不到一小時，就大批掀起朝聖關注，紛紛回應「正宮還是最美」、「告訴他要拿捏好分寸」、「好佩服正宮…怎麼忍得下去」、「直都是滿滿的，滿滿的」、「 是正宮…」、「感覺兩人隔了一個世界」、「嗯～是阿翔跟正宮手牽手出國去」。

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▲老婆臉書，放了許多恩愛照！（圖／翻攝臉書Out Of Control 媽咪Grace）

據悉，昨日阿翔與Grace現身澳門時，過程中，他牢牢緊牽著老婆的手，吃飯走路有說有笑，彷彿早把家醜忘了一乾二淨，依舊恩愛如初。至於是否想藉由這趟旅遊修補感情？據《中時新聞網》報導，阿翔經紀公司回應，這是私人行程，不太清楚這趟澳門行的目地。

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