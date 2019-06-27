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歐陽靖曝東京「真實生活」黑暗面　跌倒趴路邊：沒人來幫我

記者李欣容／台北報導

歐陽靖旅居東京4年，今（27）日舉辦新書《歐陽靖·裏東京生存記》發表會，堪稱嘔心瀝血之作，歐陽靖說，剛在東京生活的時候內心受到很大打擊，因為日本人不像表面上客氣，就連在路邊跌倒都沒人願意幫忙扶她起來。

▲▼ 歐陽靖旅居日本出書 。（圖／翻攝自Facebook／GinOy 歐陽靖（Official））

▲歐陽靖旅居日本出書 。（圖／翻攝自Facebook／GinOy 歐陽靖（Official））

歐陽靖認為，觀光客喜歡東京，是因為東京表面上的先進、華麗，但其實在東京生活要有巨大的抗壓性，「他們把你當客人的時候對你很友善，但當他們把你當自己人，就會開始用日本人一貫嚴苛的態度對你，自我要求高，對別人要求也高。」就連她有時喝飲料不小心發出聲音，都會被旁人瞪。

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▲▼ 歐陽靖交日籍男友被媽說「好自為之」 。（圖／翻攝自Insatgram／imginoy）

▲歐陽靖將不為人知的東京文化寫在書中。（圖／翻攝自Insatgram／imginoy）

歐陽靖說：「一開始會覺得為什麼這麼嚴苛，被撞倒趴在地上好幾分鐘，都沒有任何人來扶我，覺得怎麼這麼冷漠，如果只是去觀光，你是看不到這邊的。」

歐陽靖過去深受憂鬱症所苦，開始跑步之後抗壓性逐漸壯大，母親譚艾珍也一路陪伴她，就連第一次出國都是被她硬拖去東京，「我媽活了60幾年沒出過國，她對觀光沒興趣，覺得看旅遊節目就好，第一次出國被我帶去東京，她才發現真的要出國，才會看到不一樣的世界。」

▲▼ 歐陽靖 。（圖／大塊文化提供）

▲歐陽靖認為在東京生活要有很高的抗壓性。（圖／大塊文化提供）

對歐陽靖來說，在日本生活是自我挑戰，「畢竟我以前曾經憂鬱症，曾是抗壓性很低的人，自從開始跑步之後，我鍛鍊自己的抗壓性，但發現如果要在日本生活，要有『過人的抗壓性』，去那邊是鍛鍊自我，但叫我一直生活在那邊，其實很難再對這個地方存有美好的想像。」

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