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畫面曝光！男子街頭「踹揍連擊狂毆」倒地女孩　《甄嬛》華妃怒喊肉搜

記者李玟儀／綜合報導

大陸微博24日流傳一段影片，一名男子當街踢打女性，女方倒在地上，頭部、身體各處都遭受暴擊，畫面看起來相當驚悚，網友紛紛轉發希望盡快找到施暴者，而《後宮甄嬛傳》的「華妃」蔣欣也憤怒發聲：「請找到他！」

▲▼男子當街痛毆女孩，蔣欣發怒。（圖／翻攝自微博）

▲男子當街痛毆女孩，蔣欣發怒。（圖／翻攝自微博）

事發在22日凌晨，女子倒臥在馬路上，身旁站著一位男子，抬起右腳朝著她重重踹了一腳，女方疑似無力還擊，只能任憑對方暴打，除了腳踢之外，男子更蹲下來在她側邊，不斷出手毆打，每一拳都像是使盡了全力，落在她的頭部、身體等部位，甚至男子還出手撕扯她的裙子，行徑相當惡劣。

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對此大陸綿陽市公安局網絡安全保衛支隊表示，因為附近沒有明顯標誌建築的夜間攝影，難以找到源頭，希望透過群眾的力量協尋，而在24日凌晨3時42分，網警再度公布調查進度，目前警方試圖與影片最初流出的源頭聯絡，另外有網友爆料，家中有親人疑似是影片中的女子，已經遇害，警方正在調查消息是否屬實。

▲▼男子當街痛毆女孩，蔣欣發怒。（圖／翻攝自微博）

另外，一向有話直說、性格直爽的蔣欣在第一時間注意到這支影片，她立刻轉發：「請找到他！」同時附上4個發怒的表情符號，粉絲紛紛留言，「這種人就該槍斃」、「這男的就該遊街被打死」、「這算故意殺人了吧」。」也有人用《甄嬛》裡的橋段表示，「娘娘請賜他一丈紅吧！」

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蔣欣, 後宮甄嬛傳, 華妃

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