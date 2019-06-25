周杰倫兒子「清楚正臉」首曝光！暴風抽高直逼爸大腿　肉Q臉根本迷你周董

記者李玟儀／綜合報導

天王周杰倫和昆凌結婚後陸續迎來女兒小周周（Hathaway）及兒子Romeo，小姊弟經常跟在爸媽身邊，但是從未公開正面全臉入鏡，不過25日周杰倫突然分享兒子正臉照，可愛的肉肉臉頰萌翻一票網友。

▲周杰倫一家。（圖／翻攝自IG／昆凌）

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周杰倫和陳建州幾個朋友近日帶著家人到戶外郊遊，2人即興在草地上來了一場小型鬥牛比賽，明明籃框只到肩膀高度，幾個大男人還是玩得不亦樂乎，陳建州展現前職業籃球員的風采，一把將球灌進籃框，結束這場比賽。

不過這次活動的亮點不在籃球，而是周杰倫公開兒子的真面目了！可愛的Romeo和爸爸一起走在如茵草地上，和爸爸一樣的潮男打扮，長版T恤、長統襪，特別是臉上還有標準配備墨鏡，小小年紀帥氣又有型，站在老爸旁邊氣場一點也沒輸。

▲周杰倫兒子首度正臉入鏡。（圖／翻攝自周杰倫IG）

第一次幾乎以正面入鏡，粉絲終於可以看清Romeo長相，除了已經看了好久的飽滿後腦之外，Romeo有著肉肉的臉頰，髮色和媽媽一樣偏棕，個頭已經到爸爸大腿附近，走在爸爸身邊就像迷你版的周董一樣，自帶氣場絲毫不怯場。

可愛的Romeo一亮相瞬間吸引超過10萬的粉絲搶看，其中包含林書豪、陳冠希、劉畊宏等人都留言按讚，當中劉畊宏留下祝福：「生日快樂..小寶貝。」引起網友討論，因為和維基百科上紀錄的生日日期不同，不過或許是周杰倫、昆凌想保護小朋友，真正的生日不重要，只要小朋友平安長大就好。