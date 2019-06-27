《甄嬛》唐藝昕「最高顏值伴娘伴郎團」曝光！　中式婚紗藏一生誓言

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星唐藝昕以《後宮甄嬛傳》的「祺貴人」受到觀眾喜愛，29歲的她近日將和交往9年的演員男友張若昀在愛爾蘭舉辦婚禮，小倆口的婚禮伴手禮及婚紗照日前已經曝光，而網友最關心的伴娘、伴郎團名單也正式出爐。

▲唐藝昕、張若昀。（圖／翻攝自微博）

據《新浪娛樂》報導，張若昀的伴郎團由井柏然、劉昊然及郭麒麟組成，伴娘除了有先前曝光過的宋茜、沈夢辰外，李沁也是其中一位，6人男帥女美，堪稱是最高顏值的伴郎伴娘團。

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▲▼唐藝昕、張若昀伴郎伴娘團。（圖／翻攝自微博）

另外，日前張若昀與唐藝昕為媒體送上婚禮伴手禮，粉嫩色調禮盒中以永生花鋪墊，盒中擺放著情侶香水、化妝品，以及附有2人婚紗照的謝卡，謝卡上印有知名詩人葉慈的《當你年老》，「當韶華已逝兩鬢斑白，我們記憶緩緩地重溫，在頭頂上的群山巔漫步閒遊，在那滿天繁星後面隱沒的面龐。」2人的署名中間用無限的符號連結，似乎象徵著小倆口愛情永恆。

▲張若昀、唐藝昕婚禮伴手禮。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

而附上的婚紗照有兩款，分別是中式及西式，中式禮服和一般大眾印象中的大紅色鳳冠霞帔不同，唐藝昕穿的是粉色的禮服，裙子是蕾絲設計，頗有中西合併的味道，張若昀也是上半身看似長袍馬褂，但下半身是西裝褲，復古中有新潮，相當特別。

據悉這套中式禮服有著浪漫的含意，禮服取名「燦若繁星」，取雙方名字的「若」和「昕」的諧音，設計師的設計手稿中可以看出唐藝昕的婚服主調為粉色，並以牡丹刺繡為點綴，顯得貴氣，花朵盛開意味著繁花似錦，而盤旋相對的蝴蝶有夫妻相愛一生的寓意。

▲▼唐藝昕、張若昀中式禮服手稿。（圖／翻攝自微博）

張若昀的中式禮服上也有牡丹圖案，是在呼應唐藝昕的裙襬，胸前有枝頭上相互依偎的小鳥，則有比翼雙飛，是對這對新人最美好的祝福。