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張孝全人臉辨識有障礙　眼前警察是「日本超狂男神」：完全沒認出

▲▼《深夜食堂》張孝全。（圖／Netflix提供）

▲《深夜食堂》張孝全飾演到日本散心的台灣導演。（圖／Netflix提供）

記者林映妤／台北報導

張孝全演出松岡錠司執導最新一季Netflix日劇《深夜食堂》，和日本男神小田切讓合作，日前劇組在台取景拍攝，也開放媒體探班。張孝全透露，演出過程和小田切讓對手戲不多，唯一一場較有交集的在日本拍攝，而且到了片場第一天自己就出了個超大的糗！

戲中張孝全飾演一位武俠片名導的兒子，想將父親沒拍完的電影拍完，因為在台灣碰到一些事無法解決，所以到日本散心，在街上巧遇了小田切演的警察，將他帶去深夜食堂。「第一天很糗，到現場我也不知道那個警察是小田切讓，就想說一個警察帶我去食堂，我還心想，他長得好像小田切讓喔，怎麼會這麼像啊，後來問了才說他就是啊！」

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雖然張孝全有人臉辨識障礙，但日語深獲導演大讚，劇本裡有一整頁的日文台詞，除了日常對話、聊天還要講自己的心路歷程，難度相當高，在日拍攝的3天內他天天抓著劇本狂背，所幸最後能流利講完，他也放心自評，「我覺得還可以！」

▲▼《深夜食堂》張孝全。（圖／Netflix提供）

▲張孝全自嘲臉盲認不出小田切讓。（圖／Netflix提供）

《深夜食堂》劇組相當幸福，拍攝現場還有廚師準備好料給大夥吃，張孝全笑說：「所有食物都是『只怕太燙，不怕冷掉』，除了拍戲道具，額外準備的食物也都很好吃！」他那集的主題食物是玉子燒，不過張孝全透露，最讓他溫暖的食物是味噌湯。

至於該劇主角小林薰，張孝全坦承一開始見到對方還以為他很兇，第2天開始2人就藉著翻譯聊天，文化、習慣、話家常都有，最有共鳴的是「取名字」，因張孝全是基督徒，英文名是Joseph，特別引起小林薰好奇，直問他為何華人要取Joseph？

張孝全對小林薰的印象則是「老帥哥」，私下穿著很明星，也會開著一台很帥的車到片場；而小田切讓，張孝全則覺得對方乍看酷酷的、有點憂鬱，其實有幽默的一面，在表演上也很靈活。

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關鍵字

深夜食堂, Netflix, 張孝全, 小林薰, 小田切讓, 松崗錠司

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