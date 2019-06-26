專訪／阿帕契事件李蒨蓉曝曾擔心兒子遭霸凌與欺負！

記者蕭雅玲／台北報導

李蒨蓉在2015年因參觀阿帕契直升機，違法拍照上傳臉書，引發軒然大波，事隔三年多重談這段往事，最不捨就是兩個兒子，事發當下兒子一個讀小六、一個小五，「雖然當時他們還小，但我可以感覺到走在路上，被大家指指點點，他們是有感覺的！」

▲李蒨蓉坦言阿帕契事件曾讓孩子被指指點點。（圖／艾迪昇）

李蒨蓉當年因阿帕契事件，讓她演藝事業受重挫，事隔多年被問起這件事，她已能自然面對，甚至侃侃而談，坦言當年這件事情不僅自己形象重挫，甚至家人也被波及到，尤其兩個兒子年紀還小，擔心他們在校是否會被霸凌，她也展現母性的天性，私下懇請老師幫忙，讓兒子沒有受到傷害。

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如今回想起來她慶幸當時兒子年紀都還小，「我蠻慶幸那時的他們想法似懂非懂，這件事情又說大不大、說小不小，加上又是念私立小學，所以才會擔心他們是否會遭同學言語霸凌與欺負！」她也特別感謝老師「大器」幫忙，與開導規勸同學們，讓兩個兒子在校沒受到欺壓與霸凌。

▲阿帕契事件至今四年，李蒨蓉感謝老師大器，讓兒子沒受欺負與霸凌。（圖／艾迪昇）

回憶事件發生後，全家被放大檢視，李蒨蓉坦言擔心的不是自己的演藝事業，而是兒子的心情，事後她也問兒子有無遭霸凌？沒想到兒子淡定回應：「同學都問我阿帕契到底有多酷？」讓李蒨蓉聽到後哭笑不得說：「小孩子世界的單純可愛，真的無法想像，也感謝同學的愛，沒有因為我的事情去欺負他們。」