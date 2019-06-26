關鍵開幹／棋子？塞子？聽攏無 韓國瑜深奧比喻庶民懂？

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國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」25日晚間在高雄登場。問答時間，智庫提問「如何捍衛中華民國的國家安全？」高雄市長韓國瑜比喻美中台三方關係，是水、浴缸、塞子，並說「台灣要當棋子還是浴缸的塞子？」，許多網友稱看不懂，黑人問號一大堆，「韓國瑜是被政治耽誤的直銷王」、「塞子只有洗澡時才會被拿來塞啊！洗完澡就把你拔掉了」對於韓市長的「塞子說」大家聽得懂嗎?6月27日下午1點的《關鍵開幹》，邀請資深媒體人許聖梅、資深媒體人康仁俊、流氓牧師濱哥、前刑事警官高仁和一起來探討。

韓國瑜賣菜郎神話破滅?高雄市長韓國瑜在任職北農總經理時，年薪高達新台幣400萬元，比前總經理吳音寧的250萬元還高；北農總經理除了每個月約16.3萬元的薪水，還有等同於月薪的特支費及公關費，只要憑單據就能核銷，形同領雙薪。換言之，總經理不計獎金，每年純薪水就有195萬元。不只如此，以2015年為例，當年發布多次颱風警報，但災損不如預期，豪雨沒有下在產區，仍因預期心理，菜價及蔬果到貨量雙雙上揚，北農交易量跟著暴增，隨交易量徵收的管理費亦增加。依北農資料，隔年2月春節前後，韓一共領到121萬元的考績及績效獎金，創下北農歷任總經理紀錄。

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▲關鍵開幹節目錄影。（圖／節目中心攝）

雙胞胎女團BY2出道11年，如今決定參加大陸選秀節目《明日之子3》，回到選手身分，力拚「重新出道」！不過現在兩人現在卻非常野豔性感，甚至讓網友覺得臉部「塑膠感」相當的重，兩人疑似跑去削骨隆鼻，讓整型傳聞流傳不斷，網友更暗酸兩人越整越不像雙胞胎，原本清純可愛的樣子已不復存在。

另外，日前一位女網友表示自己背部很痛，到了晚上更痛不欲生，看了醫生也沒用，只好尋求神秘力量。沒想到收驚的時候，點的香全部都斷掉，讓她毛骨悚然。前刑事警官高仁和也獨家爆料，高仁和前妻多年前因中風，臉部歪斜，手部萎縮不停顫抖，經朋友介紹到宮廟尋求神明救命，宮廟住持拿香在高仁和前妻面前比畫，揮灑米酒後前妻的中風情況竟不藥而癒，這情況也讓在場來賓議論紛紛。

而香港武打演員洪金寶今年67歲，出道58年來參演過多部動作片，雖然體型比較大但動作可是相當敏捷，因此被譽為「最靈活的胖子」。洪金寶2017年因為膝蓋出問題動手術，在醫生的囑咐下要少走動因此主要都坐輪椅外出，洪金寶媳婦周家蔚上節目曾說公公的工作一直都沒有間斷，有一次洪金寶拍完《特工爺爺》後看起來非常疲憊，睡前想抱一下孫子都沒有力氣。《關鍵開幹》節目分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，所有獨家又勁爆的內容，更多節目內容請鎖定每週四、週五下午1點《關鍵開幹》，與主持人彭華幹（幹哥）作伙在雲端討論最熱門話題。

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