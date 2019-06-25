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茄子蛋男女粉精算比8：2！　談戀情神秘回應「吸到知己」

記者盧薇淩／台北報導

茄子蛋、桑梅絹24日為金曲國際音樂節Showcase售票演唱會彩排，茄子蛋去年在金曲獎上大放異彩，不論音樂還生活都受更多人矚目。他們24日彩排演唱2首歌曲，三人受訪時被問感情狀態，經紀人馬上跳出救援，也說自己鮮少女粉示愛，主唱阿斌說：「我們的粉絲男女比是8：2！」笑說極大懸殊。

▲▼茄子蛋.桑梅娟金曲音樂節售票演唱會彩排-茄子蛋。（圖／記者黃克翔攝）

▲茄子蛋位金曲表演彩排。（圖／記者黃克翔攝）

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茄子蛋曾有過一段獨立玩音樂時期，當時生活拮据，金曲後是否改善經濟現況？他們笑說：「有買一台switch！人生第一台遊戲機。」阿任則說，「買衣服啦，穿好看一點，現在吐司不用全部人吃一條了，可以一人一條了。」個性節省的他們沒有物慾，但會帶家人出門吃美食，說完後又不改玩笑個性說：「就是八方雲集吧！哈哈。」

▲▼茄子蛋.桑梅娟金曲音樂節售票演唱會彩排-茄子蛋。（圖／記者黃克翔攝）

▲茄子蛋歌曲傳唱度高。（圖／記者黃克翔攝）

問起感情狀態，茄子蛋十分低調沒正面回應，經紀人則馬上出面擋駕，阿斌則笑說：「買玩遊戲機就沒錢交女朋友了啦。」至於是否收過女粉示愛，他們說男粉比女粉多太多，但可能因為接地氣曲風關係，吸引到很多「男知己」，但也有女歌迷很貼心，有鼓勵及關心，「提醒我們好好照顧身體，你們演得很棒，也會給糖果，關心我們聲帶，要我們照顧喉嚨。」但強調女粉僅止於溫馨關懷，沒有求交往或其他騷擾行徑。

▲▼茄子蛋.桑梅娟金曲音樂節售票演唱會彩排-茄子蛋。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼茄子蛋對於感情低調。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼茄子蛋.桑梅娟金曲音樂節售票演唱會彩排-茄子蛋。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼茄子蛋.桑梅娟金曲音樂節售票演唱會彩排-茄子蛋。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼茄子蛋.桑梅娟金曲音樂節售票演唱會彩排-茄子蛋,桑梅娟。（圖／記者黃克翔攝）

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