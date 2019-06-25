《炮仔聲》COCO「胸前開衩泳裝」逆襲！　「上帝視角」辣曬東西半球

圖文／鏡週刊

女星吳婉君在三立八點台劇《炮仔聲》飾演的吳家雯是個溫柔婉約好女人，卻因為陳志強和王宇婕兩人的折磨，之前劇中角色墜樓後消失，近期又再出現。先是變身與吳家雯同臉名叫COCO的霸氣女人現身，並且突破心房挑戰宮廟陣頭官將首身份，英氣十足的模樣，又穿胸部開衩泳裝，展現性感一面，180度大轉變有別以往柔弱形象。

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吳婉君坦言從小怕陣頭、官將首、八家將，表示自己從來不看也不參與，就算在路上遇到都會繞道而行，過去曾有因為拍戲必須近距離接觸，讓她崩潰大爆哭和發抖，所以這一次一得知要扮演官將首，直接就是嚇歪了，「製作人知道我的情況，也非常體諒跟貼心的替我找了兩位替身，讓我可以不用自己下場，只要特寫拍我就好。可是我還是跟他們一起去練習，練完之後，老師跟長官們都很希望我可以自己來完成這件事，所以我也盡可能地說服自己，告訴自己我要完成這個使命。」

由於趕拍戲的關係，吳婉君從上課到練習僅僅花了短短4小時，整個官將首的開臉則花了大約40分鐘，再加上著裝，裝備很多，造型完成大約也花了一個小時左右，所以當她將扮演官將首橋段順利拍攝一結束時，三天沒睡的壓力全然釋放一瞬間也就哭了，「我雖然答應親自上陣，但一看到整個陣頭出場時，還是嚇得直發抖，非常謝謝我乾妹妹特地來陪我，緊緊牽著我的手給我力量，而我的將首夥伴們也一直開玩笑讓我放鬆。」

而另一場戲則是吳婉君在游泳池變身出水芙蓉，角色從婉柔婉約的家雯變成嗆辣有個性，但又多了一些女人味的COCO。穿著有點大尺度的泳裝造型，讓吳婉君笑說這次為角色有大突破的嘗試真的好多，「我的尺度是不能露點，也避免太暴露或是赤裸的服裝，我平常私下很少有機會這麼誇張，這次的泳裝已經是我目前最大尺度了。」

私下非常喜歡買泳裝的吳婉君，自嘲不知道哪來的靈感突然買了這麼浮誇的泳裝，更沒想到剛好就有這樣的一場戲剛好派上用場，也幸好平常懂得控制自己的飲食，就算再愛吃，每隔一段時間就會戒糖戒澱粉，平常也會做居家肌力、核心、瑜珈，偶爾搭配游泳，跟重訓，才能讓好身材展露無疑。



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