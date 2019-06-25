ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《炮仔聲》COCO「胸前開衩泳裝」逆襲！　「上帝視角」辣曬東西半球

圖文／鏡週刊

女星吳婉君在三立八點台劇《炮仔聲》飾演的吳家雯是個溫柔婉約好女人，卻因為陳志強和王宇婕兩人的折磨，之前劇中角色墜樓後消失，近期又再出現。先是變身與吳家雯同臉名叫COCO的霸氣女人現身，並且突破心房挑戰宮廟陣頭官將首身份，英氣十足的模樣，又穿胸部開衩泳裝，展現性感一面，180度大轉變有別以往柔弱形象。

請繼續往下閱讀...

吳婉君坦言從小怕陣頭、官將首、八家將，表示自己從來不看也不參與，就算在路上遇到都會繞道而行，過去曾有因為拍戲必須近距離接觸，讓她崩潰大爆哭和發抖，所以這一次一得知要扮演官將首，直接就是嚇歪了，「製作人知道我的情況，也非常體諒跟貼心的替我找了兩位替身，讓我可以不用自己下場，只要特寫拍我就好。可是我還是跟他們一起去練習，練完之後，老師跟長官們都很希望我可以自己來完成這件事，所以我也盡可能地說服自己，告訴自己我要完成這個使命。」

從小就怕宮廟陣頭的吳婉君挑戰內心的懼怕化身官將首。（三立提供）

由於趕拍戲的關係，吳婉君從上課到練習僅僅花了短短4小時，整個官將首的開臉則花了大約40分鐘，再加上著裝，裝備很多，造型完成大約也花了一個小時左右，所以當她將扮演官將首橋段順利拍攝一結束時，三天沒睡的壓力全然釋放一瞬間也就哭了，「我雖然答應親自上陣，但一看到整個陣頭出場時，還是嚇得直發抖，非常謝謝我乾妹妹特地來陪我，緊緊牽著我的手給我力量，而我的將首夥伴們也一直開玩笑讓我放鬆。」

而另一場戲則是吳婉君在游泳池變身出水芙蓉，角色從婉柔婉約的家雯變成嗆辣有個性，但又多了一些女人味的COCO。穿著有點大尺度的泳裝造型，讓吳婉君笑說這次為角色有大突破的嘗試真的好多，「我的尺度是不能露點，也避免太暴露或是赤裸的服裝，我平常私下很少有機會這麼誇張，這次的泳裝已經是我目前最大尺度了。」

吳婉君表示穿泳裝是她最大尺度演出。（三立提供）
私下非常喜歡買泳裝的吳婉君，自嘲不知道哪來的靈感突然買了這麼浮誇的泳裝。（三立提供）

私下非常喜歡買泳裝的吳婉君，自嘲不知道哪來的靈感突然買了這麼浮誇的泳裝，更沒想到剛好就有這樣的一場戲剛好派上用場，也幸好平常懂得控制自己的飲食，就算再愛吃，每隔一段時間就會戒糖戒澱粉，平常也會做居家肌力、核心、瑜珈，偶爾搭配游泳，跟重訓，才能讓好身材展露無疑。


更多鏡週刊報導
【渣男才會紅】陳志強配角搶戲　陳冠霖掛男一被休假
白家綺輪夜班顧小孩　尪自曝夫妻樂趣只剩這個
《炮仔聲》陳小菁報應連連　老公小王「假和諧同台」

好久沒聽孫燕姿唱《奔》！！　與華晨宇.毛不易大合唱...全場嗨炸

推薦閱讀

楊千霈1歲女兒3度住院！　「必須睡在氧氣罩裡」虛弱背影惹淚崩

楊千霈1歲女兒3度住院！　「必須睡在氧氣罩裡」虛弱背影惹淚崩

Apple泳裝「側身邪惡視角」曬水滴美胸！　3處挖空網看呆：真的美

Apple泳裝「側身邪惡視角」曬水滴美胸！　3處挖空網看呆：真的美

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

男星爆「背著19年老婆出軌」許志安小三　1張照片讓酸民閉嘴了

男星爆「背著19年老婆出軌」許志安小三　1張照片讓酸民閉嘴了

男星《極限挑戰》全程「被消失」！　網揭背後關鍵原因：不意外

男星《極限挑戰》全程「被消失」！　網揭背後關鍵原因：不意外

爸爸當葬禮司儀...女兒怒嗆「賺死人錢丟臉！」　媽媽狠甩一巴掌網全叫好

爸爸當葬禮司儀...女兒怒嗆「賺死人錢丟臉！」　媽媽狠甩一巴掌網全叫好

網瘋傳「張柏芝小兒子生父是他」　英國籍高帥型男工程師曝光

網瘋傳「張柏芝小兒子生父是他」　英國籍高帥型男工程師曝光

易烊千璽罕見告白！「愛的宣言3部曲」　千式酥音萌到羅志祥尖叫

易烊千璽罕見告白！「愛的宣言3部曲」　千式酥音萌到羅志祥尖叫

《甄嬛》唐藝昕「中西式絕美婚紗照」曝光！　伴手禮謝卡藏「摯愛誓詞」

《甄嬛》唐藝昕「中西式絕美婚紗照」曝光！　伴手禮謝卡藏「摯愛誓詞」

被爆「偷吃兄弟老婆」PG ONE復出了！　演唱會痛哭吐2年神隱心聲

被爆「偷吃兄弟老婆」PG ONE復出了！　演唱會痛哭吐2年神隱心聲

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

爆紅童星長大淪詐欺犯！　假扮警察騙87歲老太太…盜領500萬被捕

《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者

結婚39周年紀念日…馬如龍卻不在了！　太子幫「代Geta老大送花」告白沛小嵐

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 吳婉君

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 盧廣仲拿視帝後再接戲！　客串《月村》被郭子乾虧：開始會挑戲了
  2. 周杰倫兒子「清楚正臉」首曝光！暴風抽高直逼爸大腿　肉Q臉根本迷你周董
  3. 不論多久我都會等你！丁海寅越線愛上韓志旼　差點錯過的好戲《春夜》
  4. 雞排妹下半身「單穿內褲」中空入鏡！　鏡子反射「真實身材」全被看光了
  5. 畫面曝光！男子街頭「踹揍連擊狂毆」倒地女孩　《甄嬛》華妃怒喊肉搜
  6. 《灼人秘密》拍到翻臉！吳可熙「上百巴掌洗臉」耳鳴流淚：被羞辱
  7. 張文綺首曝閨蜜謝忻近況！貼心傳訊「記得吃飯」：想知道她好不好？
  8. 獨／《BTS WORLD》遊戲畫面搶先曝光！　嘴嘟嘟JIMIN看了好想安慰QQ
  9. 韓男偶像涉嫌性侵被起訴！聲稱「互有好感」酒後猥褻被害女
  10. 管罄甩小三標籤！　午夜約會倪安東照片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366