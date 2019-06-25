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菲律賓版《太陽的後裔》曝光！3主演露面...「劉大尉」長這樣

記者李玟儀／綜合報導

韓劇《太陽的後裔》堪稱是近幾年的經典作品之一，不僅讓宋仲基、宋慧喬人氣更上一層樓，2人更因戲結緣變成夫妻，同時也掀起翻拍熱潮，繼台版、越南版之後，菲律賓也要翻拍了，當地近日公布演員人選。

▲▼《太陽的後裔》（圖／東森戲劇台提供）

▲《太陽的後裔》（圖／東森戲劇台提供）

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菲律賓打算在2019年推出當地版本的《太陽》，近日公布主角人選，由當地人氣男星Dingdong Dantes飾演「劉時鎮」，女星Jasmine Curtis-Smith飾演「姜暮煙」，而男配角晉久的角色則是由Rocco Nacino出演。

3位主要演員亮相時一致換上墨綠色的服裝，女主角長相大氣、面帶燦爛微笑，2位男性演員則各具特色，Rocco Nacino看起來穩重，Dingdong Dantes長相則較為霸氣。

▲▼菲律賓版《太陽的後裔》。（圖／翻攝自Instagram／nacinorocco）

▲菲律賓版《太陽的後裔》，右起Dingdong Dantes、Jasmine Curtis-Smith、Rocco Nacino。（圖／翻攝自Instagram／nacinorocco）

而越南版的主演陣容一樣是兩男兩女，穿著醫師白袍女主角站在前方正中央，和宋慧喬一樣頭髮紮著低馬尾，妝容淡雅看起來很有氣質，一旁的女軍官和原版的角色扮演者金智媛相比，看起來比較成熟、幹練。

後排站著男主角、男配角，和宋仲基比起來，男主角少了「劉時鎮」偶爾會流露出的調皮感，與一旁的男配角一樣都是屬於稜角分明，厚實的身材、堅定的眼神，2人更像是真正的軍人。雖然和原版演員相比，演員眉眼間的韻味不太一樣，但是不可否認4位主角顏值高，男帥女美的陣容令人期待。

▲越南版《太陽的後裔》。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

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太陽的後裔, 菲律賓版太陽的後裔, Dingdong Dantes, Rocco Nacino, Jasmine Curtis-Smith

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